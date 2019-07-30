Kayseri’de HTŞ operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri’de El Kaide yapılanması olan Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, HTŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları, Hürriyet ve Altınoluk mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 9 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.