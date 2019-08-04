24.5 C
Istanbul
04.08.2019
Anasayfa GÜNCEL Kayseri’de kadın cinayeti: ‘O kurşun hepimize sıkıldı’

Kayseri’de kadın cinayeti: ‘O kurşun hepimize sıkıldı’

27 yaşındaki Gülay Şimşek, daha önce de kendisini tehdit eden erkek tarafından silahla öldürüldü. Kızını kaybeden acılı baba kadın cinayetlerine karşı önlem alınmasını isteyerek “O kurşun hepimize sıkıldı. Bu bir insanlık dramı” dedi.

birgun.net birgun.net

KAYSERİ’de ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay (36) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gülay Şimşek’in (27) babası Kazım Şimşek, olayın bütün kadınlara yönelik işlenen insanlık suçu olduğunu söyledi. Şimşek, “Kızımın masum bir şekilde evine giderken, bu şekilde bir cinayete kurban gitmesi insanlık dramıdır” dedi.

Olay, 3 gün önce Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İnşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, bir süredir birlikte olduğu Özkan Onay’dan ayrılmak istedi. Ancak Özkan Onay ayrılmaya karşı çıkarak, genç kızın peşini bırakmadı. İşsiz olduğu öğrenilen Onay mesai bitiminde Şimşek’in karşısına çıktı. İkili, ‘ayrılık’ konusunda tartışmaya başladı. Tartışma sürerken Özkan Onay, belinden çıkardığı tabanca ile Şimşek’e 3 el ateş etti. Şimşek kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kaçan cinayet zanlısı Özkan Onay  ise Kırşehir’in Mucur ilçesinde, yakalanarak,  gözaltına alındı ve tutuklandı.

KORUMA TALEP ETMİŞ

Kızını toprağa vermenin acısını yaşayan baba Kazım Şimşek, Özkan Onay’ın kızını iş çıkışı takip ettiğini, planlı bir şekilde öldürdüğü anlattı. Olayın kendilerini derinden etkilediğini belirten baba Şimşek, şöyle konuştu: “Bu sadece kızıma yönelik bir olay değil. Türkiye’deki bütün kadınlara karşı işlenmiş insanlık suçudur. Gerek İçişleri gerekse Adalet Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili ciddi anlamda tedbir alması lazım. Benim kızım masum. Kızım ilgili mercilere gidip, ‘beni tehdit etti’ diyor. Kendisi için koruma talep ediyor. ‘Beni koruyun’ demiş. Ancak kızım daha sonra bu kişinin ‘ben seni hiçbir şekilde tehdit etmeyeceğim, seni takip etmeyeceğim, sana bir şey söylemeyeceğim’ diyerek, söz vermesi üzerine şikâyetinden vazgeçiyor. Sonuç itibariyle bir müracaat varsa bunun değerlendirilmesi gerekirdi.”

‘KURŞUN TÜRKİYE’YE SIKILDI’

Kızına sıkılan kurşunun tüm ailesine sıkıldığını kaydeden baba Şimşek, “Sadece kızımız ölmedi. Aile olarak hepimiz öldük. O kurşun hepimize sıkıldı. O kurşun tüm Türkiye’ye sıkıldı. Bir babanın en büyük acısı kendi kızının cenazesinde saf durmasıdır. Gidip mezarında toprak atmasıdır. Bundan daha acı bir olay yok. Bu olaya ‘dur’ denilmesi için tedbirlerin alınması gerekiyor. Benim kızım bir cinayete kurban gitti, ölmedi” dedi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,806AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Termik santral bir köyü yok ediyor

DİLARA ŞİMŞEK -
Muğla’da Bereket Enerjiye ait Yatağan Termik Santralı’na kömür sağlayan maden ocaklarının doğa,...
Devamını Oku

Devrek Şelaleleri keşfedilmeyi bekliyor

birgun.net -
İbrahim Tığ / DevrekZonguldak Devrek’e bağlı Tosunlar...
Devamını Oku

Kayseri’de kadın cinayeti: ‘O kurşun hepimize sıkıldı’

birgun.net -
KAYSERİ’de ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay (36) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gülay...
Devamını Oku

Düzköylüler hukuk mücadelesine başlıyor

Burcu Cansu -
Trabzon’un Düzköy ilçesinde, Çalköy, Gökçeler, Çiğdemli ve Taşoğacı sınırında Kale Deresi üzerinde...
Devamını Oku

AKP’de akraba atamaları son sürat: Baba, kardeş ve kuzen üniversiteye atanmış

birgun.net -
Baran DönerSon günlerde peş peşe ortaya çıkan...
Devamını Oku

Ev hayali 15 yıllık esarete neden olmasın

Ozan Gündoğdu -
Son 1 ay içinde halkın zorunlu giderlerine zam üstüne zam geldi. Sırasıyla...
Devamını Oku

Klasik psikolojiden modern psikolojiye

birgun.net -
Röportaj: Mualla UÇMANERKlasik psikolojiden modern psikolojiye kadar...
Devamını Oku

Yaşayan insanlara ihtiyacımız var

birgun.net -
Röportaj: Yağmur AÇMANCIOnur Akyıl’ın kitabı bir saatçi...
Devamını Oku

Vedat’ı vuran mermi çekirdeği kayıpmış!

DİLAN ESEN -
Hakkari’nin Derecik ilçesinin Çemurk köyünde kaçan hayvanlarını ararken, askerler tarafından açılan ateş...
Devamını Oku

Alevi lisesine Alevilerden sert tepki: Ne imam hatip ne dede hatip

birgun.net -
ANIL ATAŞİstanbul Halkalı’da, Süzer Holding’in finansörlüğüyle Dosteli...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi