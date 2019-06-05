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05.06.2019
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Kayseri’de ‘sarıkız’ paniği

birgun.net birgun.net

Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye’de ise daha çok Doğu ve Güneydoğu’da görülen, ‘sarıkız’ örümceği (camel spider), Kayseri’de görüldü. Kent merkezinde parkta ortaya çıkan örümcekler, paniğe neden oldu.

Melikgazi ilçesi Belsin Anafartalar Mahallesi’ndeki İsa Yusuf Alptekin Parkı’nda dün akşam gezenler, ‘sarıkız’ adıyla bilinen örümceği gördü.

Parktaki çimler üzerinde görülen 3 örümcek, paniğe neden oldu.

Özellikle akrep, kertenkele ve küçük kuşlar gibi kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, bu nedenle et parçalarını kolayca koparabilen sarıkız örümcekleri, çevrede endişe yarattı. Yurttaşlar, bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen, akrep bile avlayabilen örümceklerden korktuklarını söyleyerek önlem alınmasını istedi.

Sarıkız örümceğinin insanlar için bir zararı bulunmuyor.

Kaynak:DHA

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