Kayyum 237 bin TL ödemiş: Belediye bütçesinden kamera taktırmış

Şırnak’ın Cizre ilçesinde HDP’li yönetimin kayyum dönemine dair hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kayyumun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olan ve bütçeleri ilgili bakanlık tarafından karşılanan 24 köy okuluna belediye bütçesinden kamera sistemi taktırdığı ortaya çıktı.

Seçimlerden kısa bir süre önce, 22 Mart tarihinde sözleşmesi imzalanan kamera sistemlerinin toplam bedelinin 237 bin 289 TL olduğu ifade edildi.

Öte yandan kayyum döneminde alacağı verilmeyen şirket yetkililerinin geçtiğimiz günlerde belediyeye gelerek ödeme yapılmasını istediği de öğrenildi.

Söz konusu köy okullarının bazıları şöyle: Aşağı Konak İlk ve Ortaokulu, Aşağıçeşme İlk ve Ortaokulu, Bozalan İlk ve Ortaokulu, Çavuş İlk ve Ortaokulu, Dicle İlk ve Ortaokulu, Düzova İlk ve Ortaokulu, Güçlü Kolgezer İlk ve Ortaokulu, Gürsu İlk ve Ortaokulu, Havuzlu İlk ve Ortaokulu, Katran İlkokulu, Kaya İlk ve Ortaokulu, Kebeli İlk ve Ortaokulu.

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NE OLMUŞTU?

Kayyum atandığında kasasında 36 bin TL bulunan Şırnak’ın Cizre Belediyesi, 31 Mart yerel seçimleri sonucunda HDP tarafından 220 milyon TL borçla devralındı. Seçimlere 4 ay kala belediyeye ait, aralarında Hizmet Binası’nın da bulunduğu pek çok taşınmazın yanı sıra Cumhuriyet Meydanı ile birlikte iki yolu da başka kurumlara devreden kayyumun, yine belediye bütçesinden Kaymakamlık’taki makam odasının mobilyası, temizlik ve kırtasiye malzemesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki berberhanenin malzemelerini karşıladığı seçim sonrasında ortaya çıkmıştı.