Kayyum dinlenme tesisini belediye HDP’ye geçince kapattı

Elazığ’ın Maden İlçe Kaymakamlığı, mülkiyeti ve işletmesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, Gezin Köyü’ndeki Hazar Gölü Kampı ve Dinlenme Tesisleri’ni “bazı eksikleri” gerekçe göstererek kapattı. Kampın, HDP’li Dr. Adnan Selçuk Mızraklı’nın göreve gelmesiyle kapatılması dikkati çekti. Aynı kampı DBB’ye kayyım olarak atanan Cumali Atilla, çocuklar için 2017 ve 2018 yılında organize etmiş, bizzat kampa katılmıştı.



Cumhuriyet‘ten Mahmut Oral‘ın haberine göre, tesisin boşaltılma kararı, Maden Kaymakamı Refik Özsoy adına, Yazı İşleri Müdür Vekili Veysel Şimşek imzasıyla DBB’ye faks yoluyla tebliğ edildi. Kararda, 3 yıl önce tespit edilen kamptaki eksiklerin giderilmediği, bu nedenle 2017 ve 2018 yıllarında kampın hizmete açılmadığı ileri sürüldü. Aynı yazıda ayrıca, kampın çocukların ruh ve beden sağlığına uygun olmadığı belirtildi.

Tebliğde kampta “örgüt propagandasının yapıldığı” iddiası ile ilgili Maden Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma yürüttüğü de kaydedildi. Oysa İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Kasım 2016 tarihinde DBB’ye kayyım olarak atanan Cumali Atilla, çocuklar için 2017 ve 2018 yılında yaz kampı organize etmiş, kendisi de bizzat kampa katılmıştı.



DBB Eşbaşkanı Dr. Selçuk Mızraklı, geçen günlerde çocukların yaz kampını geçirdiği tesisi ziyaret etmişti. Kampın, HDP’li Mızraklı’nın seçimleri kazanmasının ardından kapatılması dikkat çekti. Kampın kapatılmasıyla, bu yıl kamp olanağından yararlanması planlanan 900 çocuğun hayalleri de yarım kaldı.