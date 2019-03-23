Kayyum HDP’nin miting yapacağı caddeyi kazdı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın katılımıyla miting düzenlenecek cadde belediye ekiplerince kazıldı. HDP İlçe Eşbaşkanı Cemal Satı, duruma tepki gösterdi.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bugün düzenleyeceği miting için hazıklıklar yapılırken, mitingin yapılacağı HDP seçim bürosunun bulunduğu caddede, kayyum atanan Hani Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 1 yıldır yurttaşların tüm girişimlerine rağmen caddenin yenilenmediği belirtilirken, caddedeki kilitli parke taşları iş makinesi tarafından kaldırıldı.

HDP’Lİ EŞBAŞKANDAN TEPKİ

Duruma tepki gösteren HDP Hani İlçe Eşbaşkanı Cemal Satı, ilçede bugün miting düzenleyeceklerini belirterek, Hani Belediyesi kayyumunun yoldaki düzensiz parke taşlarını değiştirme kararı alarak seçim bürosunun önünden yolu kazmaya başladığını söyledi.

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Satı, “Bir senedir halk düzensiz taşlardan şikayetçiydi ama yolu değiştirmek nedense bugün akıllarına geldi. Tam da bizim büyük mitingimizden bir gün önce yolun kazılması manidardır” dedi.