Kaza değil cinayet: Temmuz ayında 163 işçi, 7 ayda 70 sığınmacı hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Temmuz ayı iş cinayetleri raporuna göre en az 163 işçi yaşamını yitirdi. İSİG Meclisi aynı zamanda göçmen ve mültecilerin yaşadıkları iş cinayetlerini raporladı.

Bu rapora göre sığınmacılar iş cinayetlerinin yüzde yedisini oluşturuyor ve 2019 yılının ilk yedi ayında 70 sığınmacı işçi yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi, ”Ülkemizdeki ekonomik krizin, gündelik yaşamdaki şiddetin vb. sorunların kaynağını göçmenler olarak gösteren politik atmosfere karşı emek hareketinin acilen bir mücadele programı oluşturması gerektiği” yönünde açıklama yaptı.

Göçmen/mülteci iş cinayetlerinde oranlar rapora şöyle yansıdı:

2013 yılında 22 göçmen/mülteci işçi,

2014 yılında 53 göçmen/mülteci işçi,

2015 yılında 67 göçmen/mülteci işçi,

2016 yılında 96 göçmen/mülteci işçi,

2017 yılında 88 göçmen/mülteci işçi,

2018 yılında 110 göçmen/mülteci işçi,

2019 yılının ilk yedi ayında 70 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi…