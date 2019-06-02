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03.06.2019
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Kazada ölen muhtarın yerine eşi seçildi

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Adıyaman’ın Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi’nde 31 Mart’ta muhtar seçildikten sonra trafik kazasında yaşamını yitiren Aydın Zengi’nin eşi Meltem Zengi, tekrarlanan seçimde kesin olmayan sonuçlara göre muhtar oldu.

Aydın Zengi’nin vefatı üzerine Besni İlçe Seçim Kurulunun, Yeni Besni Mahallesi için seçimin yenilenmesine karar vermesinin ardından Meltem Zengi muhtarlığa adaylığını koydu. 

Muhtarlık seçimine mahallelinin talebi üzerine aday olan Meltem Zengi ile birlikte toplam 4 aday yarıştı.

Kurulan 6 sandıkta, 1524 seçmenden 906’sının oy kullandığı seçimde Meltem Zengi 603, Veysel Özbay 170, İsmail Yıldız 98, Ramazan Borozan ise 15 oy alırken 20 oy da geçersiz sayıldı. 

Seçimi kazanan Meltem Zengi ve yakınları sevinç gözyaşları döktü. 

Meltem Zengi, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eşimin vefatının ardından yeniden tekrarlanan seçimi almış olduk. Bu süreç içerisinde beni destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahta ilçesi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 31 Mart’ta yapılan seçimlerin ardından 4 muhtarın mazbatasının iptali üzerine ilgili yerlerde seçimler yenilendi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, ilçe merkezi Turgut Özal Mahallesi’nde Sedat Süt, Koçtepe köyünde Mehmet Yılmaz, Eskitaş köyünde mevcut muhtar Mevlüt Alagöz ve Göçeri köyünde mevcut muhtar Mehmet Erdem seçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Koçtepe köyü muhtarı seçilen Abubekir Yılmaz’ın okur yazar olmadığı, Turgut Özal Mahallesi muhtarlığına seçilen Yusuf Süt, Eskitaş köyü muhtarlığına seçilen Mevlüt Alagöz ve Göçeri köyü muhtarlığına seçilen Mehmet Erdem’in ise “seçilmeye engel mahkumiyetleri bulunduğu” belirlenmiş, YSK, söz konusu muhtarların mazbatalarını iptal ederek, bu yerlerde seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti.

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Mevlüt Alagöz ve Mehmet Erdem’in “memnu hakların iadesi (Yasaklanmış hakların geri verilmesi)” konusunda ilgili mahkemeye dilekçe sundukları ve bu kapsamda seçilme haklarının geri verildiği belirtildi.

Kaynak:AA

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