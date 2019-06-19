23.2 C
Istanbul
19.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Kazada yola saçılan domatesleri toplayıp eve götürdüler

Kazada yola saçılan domatesleri toplayıp eve götürdüler

birgun.net birgun.net

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp, refüjü aşarak karşı şeride geçen TIR’ın dorsesindeki domatesler, yola saçıldı.

Çevre sakinleri, domatesleri toplayıp, evlerine götürdü.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Anada karayolunda meydana geldi.

Şuayip Üğür’ün kontrolünü kaybettiği 20 ACD 725 plakalı TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra durabilen TIR’ın şoförü Üğür, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. TIR’ın dorsesinde yüklü domateslerin bir bölümü ile yola saçıldı.

Domates tarlasına dönen yol, kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Yola saçılan domatesleri çevre sakinleri toplayıp, evlerine götürdü.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,709AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu: Neymiş? “Azgın azınlık”, Lafa bak

birgun.net -
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, '''Kimin parasını kime dağıtıyorsun?'...
Devamını Oku

Siverek’teki katliama ilişkin tutuklu sayısı 5’e yükseldi

birgun.net -
Urfa’nın Siverek ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı katliamda iki kişi...
Devamını Oku

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü’nden 20 traktör atık çıkarıldı

birgun.net -
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden dalgıçlar tarafından 20 traktör...
Devamını Oku

Sala’nın ölümüyle ilgili İngiltere’de bir kişi gözaltına alındı

birgun.net -
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İngiltere'de bir...
Devamını Oku

Ümraniye’deki İmamoğlu mitingine AKP’lilerden saldırı girişimi

birgun.net -
İmamoğlu'nun Ümraniye'deki seçim mitingi için toplanan yurttaşlara AKP'li bir grup saldırı girişiminde...
Devamını Oku

BM’nin ‘Kaşıkçı’ raporunda cinayete dair yeni detaylar ortaya çıktı

birgun.net -
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi...
Devamını Oku

Akşener’den Erdoğan’ın ‘yargı’ tehdidine ilişkin açıklama

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pazar günü ya Sisi diyecekmişiz ya...
Devamını Oku

Fed, faiz kararını açıkladı

birgun.net -
ABD Merkez Bankası Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi...
Devamını Oku

Ankara Üniversitesi DTCF’de faşist saldırı

birgun.net -
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) öğrencilere faşistler saldırdı.
Devamını Oku

Erdoğan: Bu milletin valisine ‘it’ diyen bir insandan siyasetçi olmaz

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinde...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi