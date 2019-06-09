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10.06.2019
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Kazakistan 28 yıl sonra cumhurbaşkanını seçiyor

birgun.net birgun.net

Kazakistan, Nursultan Nazarbayev’in mart ayındaki istifasının ardından yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başındaydı.

Ülkede sabah saat 07.00’da başlayan erken seçimde, oy verme işlemi akşam saat 20.00’da sona erdi ve sayıma geçildi. Cumhurbaşkanlığı seçim planına göre, sayımın, seçim sürecinin tamamlamasından sonra en geç 12 saat içinde yapılması gerekiyor. 

11 milyon 947 bin kayıtlı seçmenin olduğu Kazakistan’da halk 9 bin 967 seçim merkezinde oy kullandı. Yurt dışındaki Kazakistan vatandaşları ise 51 ülkedeki Kazakistan’ın büyükelçilik ve konsolosluklarında kurulan 64 sandıkta oylarını verdi.

Merkez Seçim Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, saat 20.00 itibarıyla seçime katılım oranının yüzde 77 olduğu belirtildi. 

Sandık çıkış anketlerinin gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi ‘Ak Yol’ adayı Daniya Yespayeva, ‘Millet Kaderi’ (Ulıt Tagdırı) adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi ‘Köy’ (Auıl) Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov ve ‘Büyük Bozkır Kartalları’ (Ulı Dala Kırandarı) Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel yarıştı. 

Seçim sürecini, binin üzerinde yabancı gözlemci izledi. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi gözlemci misyonu üyesi, Kırgızistan Meclis milletvekili Rıskeldi Mombekov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10’dan fazla seçim merkezini ziyaret ettiklerini belirterek, seçimlerin sakin ve huzurlu bir ortamda, uluslararası standartlara uygun yapıldığını söyledi.

Ülkede 28 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Nazarbayev’in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev, 9 Haziran’da erken cumhurbaşkanlığı seçimine gitme kararı almıştı.

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Kaynak:AA

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