Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev görevinden istifa ettiğini açıkladı. Nazarbayev istifasını devlet televizyonundan yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında ilan etti.

Ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan 79 yaşındaki Nursultan Nazarbayev, 2017 yılında başkanlık sistemine son verdi ve bazı yetkilerini parlamento ve hükümete devretti.



NURSULTAN NAZARBAYEV KİMDİR?

Sovyetler Birliği döneminden bu yana koltuğunu koruyan tek lider olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, eski bir mühendis. Çalıştığı madendeki işçi ayaklanmaları onu siyasete itti.



Nursultan Nazarbayev Kazakistan’ın en büyük iki şehrinden biri olan Almatı yakınlarında Kazkalenski bölgesinde Çemolgan köyünde, güçlü ve büyük bir aşiretin bir parçası olarak 1940’ta doğdu. İkinci Dünya Savaşı sona erip Soğuk Savaş başladığında Nazarbayev ilköğrenimine başlamıştı.



20 yaşında geldiğinde zor şartlarda çalışıyor olsa da çok iyi para kazanmaya başlamıştı. 1962’de, Küba üzerinden Soğuk Savaş’ın en gerilimli dönemlerinden biri yaşanırken Karagandi Üniversitesi’nde metalürji mühendisliğini bitirdi. Aynı yıl Komünist Parti’nin gençlik kollarına da girdi ve zamanının büyük kısmını parti çalışmaları için kullandı. 1967’de mezun olduğunda Karagandi Metalurji İşletmesi’nde danışmanlık yapıyordu. Bundan dokuz yıl sonra, 1976’da Karagandi Bölgesel Parti Komitesi’nin ikinci sekreteri oldu.



1984’te, Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Başbakanı olmuştu. Kazak Komünist Partisi’nin Birinci Sekreteri o dönem Kunayev’di. 1989’da Nazarbayev, bu kez Komünist Parti’nin Genel Sekreterliği’ne getirildi. Kunayev’den sonra bu göreve gelen ikinci Kazak kökenli isim oldu.

1991’den sonra 10 Ocak 1999’da ve 4 Aralık 2005’te yedişer yıllık süreler için girdiği seçimlerden de galip çıktı. Nazarbayev 2011 ve 2015 seçimlerinde de aday oldu ve görevini sürdürmeye devam etti.

