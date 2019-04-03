“Kazanan CHP değil İzmir oldu”

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel İzmirlilere teşekkür ederek, “Seçimlerin sonucunda aslında kazanan CHP değil, İzmir olmuştur” dedi.

CHP’li Deniz yücel seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu. İzmirlilerin partilerine bu seçimde verdikleri büyük desteğin ayrı bir anlamı ve mesajı olduğunu ifade eden Yücel, “İzmirliler hem kendilerine hem de Cumhuriyet Halk Partisine yönelik suçlamalara ve iftiralara sandıkta cevap vermiştir. İzmir demokrasiden, dürüstlükten ve hizmetten yana tavır koymuştur” dedi.

Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye son zamanların en heyecanlı ve sonuçları itibariyle, geleceğe büyük etkileri olacak bir yerel seçimi geride bıraktı. Seçimler öncesi İzmir için hedefler koymuş, İzmirlilerin karşısına projelerimiz ve İzmir sevdalısı adaylarımızla çıkmıştık. Hem hizmet, hem de İzmir aşkımızı gören İzmirli hemşerilerimizin fark yaratan desteğiyle, CHP bir kez daha İzmir’de açık ara birinci parti çıkmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını rekor oyla kazanmamızda, Millet ittifakıyla birlikte İzmir’de 25 İlçe’de belediyeleri kazanarak fark yaratmamızda en büyük destek İzmirlilerindir. CHP İzmir İl Başkanı olarak partim ve Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adına, bizlere bu büyük onuru yaşatan tüm İzmirlilere teşekkür ediyorum. İzmirliler duruşları ve tercihleriyle, bir kez daha sandıkta demokrasiden, hizmetten, cumhuriyetten ve dürüstlükten yana tavır koymuştur. İzmirliler ayrışma değil birlik, kavga değil barış, iftira değil dürüstlük demişler ve İzmir’de süregelen baharı adeta yaza çevirmişlerdir. Hemşerilerimize ne kadar teşekkür etsek az gelir. Bu eşsiz güzellikte ve demokrasinin kalesi olan kente şimdi daha fazla hizmet etme, bir kez daha hak ettiği değeri verme, hemşerilerimizle birlikte İzmir’in dünya’da ses getiren hizmetlere devam etme zamanıdır. Bu fırsatı bize veren, oylarıyla bizlere büyük sorumluluk yükleyen İzmirlilerin bu desteğine layık olacağımıza da bir kez daha söz veriyorum.”

“UMARIZ TOPLUMU AYRIŞTIRAN POLİRİKALAR SON BULUR”

Seçimler öncesinde, AKP tarafından yöneltilen suçlamaların, İzmir’i kutuplara ayırma çabalarının artık son bulması çağrısında bulunan Yücel, “Umarız İzmir’e yakışmayan, İzmirliler de karşılığı olmayan asılsız söylemler ve toplumda ayrıştırmaya yol açan politikalar son bulur. Biz İzmirlilerin tamamının oyuna taliptik. Kimseyi şucu-bucu diye etiketlemeden oy istedik. Seçimlerin sonucunda aslında kazanan CHP değil, İzmir olmuştur. Dileriz ki, sandıktan çıkan mesajı herkes doğru okur. Biz belediyelerimiz ile hizmet üretirken, kim bize oy vermiş kim vermemiş hesabı yapmadık. Bu anlayışımızda da asla bir değişiklik olmayacak. İzmir’de bu kadar büyük destek görmemizin sebeplerinden biri de bu kucaklayıcı, birleştirici ve adaletli hizmet anlayışımızdır.”

İZMİR MODELİ TÜRKİYE’YE YAYILIYOR

İzmir’de yakılan meşalenin tüm Türkiye’yi saracağını daha öncede söylediklerini de ifade eden Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

“İzmir’de CHP’li belediyelerin ürettiği hizmetlerin esnafı, tarımı, köylüyü kalkındıran İzmir modelinin nasıl işe yaradığını, kentimizdeki huzurlu ve adaletli yaşam tarzının yarattığı farkı gören halkımızın, yerel seçimlerde tüm ülkede CHP’ye verdiği büyük destekten kendimize pay çıkarıyor ve bununla da gururlanıyoruz. Aslında İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin, Ardahan, Kırşehir ve daha birçok ildeki vatandaşlarımız, CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışı sayesinde oluşan, İzmir’deki huzuru, hizmeti ve kalkınmayı referans almışlardır diye düşünüyoruz. Şimdi İzmir modelini tüm Türkiye’de hayata geçirme ve tüm ülkemizde yerelde kalkınmayı başlatma zamanıdır.”