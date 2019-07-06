‘Kazandığım para kreşe gidecek’

Özüm Öztan çocuğuna bakmak için çalışmaya ara vermek zorunda kalan kadınlardan yalnızca biri. Öztan ile dört yıldır evde çocuk bakımı ile geçen hayatını ve çalışma yaşamında kendisini beklediğini düşündüğü zorlukları konuştuk.

Öztan kreşli iş yeri bulmanın çok zor olduğunu ifade ederek “4 yıl önce anne oldum ve mesleğimi bırakıp çocuğuma bakmak durumunda kaldım. Daha önce hiç kreşli bir yerde çalışmadım. Çocuğuma bakmasını “annemden istemeyi” hem doğru bulmadım hem de o da çalışıyordu. Birçok kez işe geri dönmeyi istedim ama iş arama olanağı dahi bulamadım. Şimdi de ekonomik krizin bu kadar derinleştiğini düşünürsek kreşli iş yeri bulabileceğime dair şimdiden inancım az” dedi.

Anneysen, ‘ucuza emek ver’

Çocuk bakımının toplumsal olarak annenin sorumluluğu gibi bir düşünceyle organize edildiğini vurgulayan Öztan, “Özel kreşler çok pahalı ve emek de bu son krizle birlikte son derece ucuzlamış durumda, kabaca bir maliyet hesabı yaparak, ‘çalışsam zaten kreş için çalışacağım’ demek zorunda kalıyor pek çok anne. Mesleğinize ara vermiş oluyorsunuz, yaşınız ilerliyor. Çalışma hayatının tümünden uzaklaşmış oluyorsunuz. Sosyal yaşantınız sınırlanmış oluyor. Geçmişte deneyim sahibi olmanız da önünüzü açmıyor, çünkü adaptasyon sorunu oluyor” diye konuştu.

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Yaşam alanım kalmadı

“Çocuğun Toplumsal organizasyonla büyütülmesi gerekiyor” diyen Öztan sözlerini şöyle sonlandırdı: “Önümüzdeki yıl benim çocuğum da tam zamanlı bir kreşe başlayacak. Kreşli bir işyeri bulmam mümkün olmadığı için muhtemelen özel kreşe gidecek. Sadece kendime bir yaşam alanı oluşturmak için bile çalışmam lazım. İzolasyondan çıkmak zorunda hissediyorum. Benim iş aradığım dönemde de “Anne olmak istiyor musunuz?” diye soruyordu çoğu işveren. Büyük ihtimalle şimdi tam da anne olmuşken, iş ararken de sorun yaşayacağım, anne olmayan bir kadın daha cazip olacak işveren açısından, bu da bana ‘ucuza emek ver’ demek olacak.”