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18.07.2019
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Kazdağları altın madenine direniyor: Her ağacı tek tek savunacağız

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Çanakkale’nin Kirazlı köyünde ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen 195 bin ağaç kesilen altın madeninin durdurulması için TEMA Vakfı tarafından Change.org’da kampanya başlatıldı.

Kirazlı Altın Madeni’nde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna aykırı işlem yapılıyor, işletme durdurulsun” çağrısıyla başlatılan ve şu ana kadar 65 binin üzerinde kişinin imzaladığı kampanyada hedef 75 bin.

Kirazlı Altın Madeni Projesi, Mart 2019’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan inşaat faaliyetlerine başlamak için işletme iznini aldı. Projenin ilk aşamaları proje alanındaki ormanların ve diğer bitki örtüsünün ortadan kaldırılması ve 45 bin 650 ağacın kesilmesi olarak planlanmıştı. TEMA’nın uydu görüntüleri üzerinde yaptığı incelemeler sonucu maden sahası ve yol bağlantıları için yaklaşık 195 bin adet ağacın kesildiği ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada da #KazDağlarıHepimizin ve #AğacımaDokunma etiketleri altında çevre duyarlılığı olan yurttaşlar tepkilerini paylaşıyor. Kazdağları Kardeşliği tarafından yapılan çağrıda tepkisini duyurmak isteyen yurttaşlar 19 Temmuz Cuma günü 18:30’da Çanakkale İskele Meydanı’na davet edildi.

‘Her ağacı tek tek savunacağını’ söyleyen Kazdağları Kardeşliği kolektifi kampanya için ormandaki canlı yaşama dikkat çekilen bir video da çekildi.

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