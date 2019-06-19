Kazdağları siyanüre direniyor!

Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı’yla iç içe bir alanda yapılan siyanürlü altın ve gümüş madeni çalışmaları halkın tepkisine rağmen devam ediyor.

Çanakkale Kent Konseyi, çalışmalarını sürdürten şirkete karşı bugün 20:00-22:00 saatleri arasında Twitter’dan #KazdağlarıHepimizin diyerek tepki gösterecek.

Çanakkale Kent Konseyi, Kanadalı Alamos Gold Şirketinin Türkiye’deki işletmesi olan Doğu Biga Madencilik’in Kirazlı Balaban mevkii ve Bayramiç Cazgırlar Köyü arasındaki sahada altın madeni çalışmalarına devam ettiğini belirterek buna karşı sosyal medyada kampanya başlatacaklarını duyurdu.

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Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Yürütme Kurulu’nun yaptığı yazılı açıklamada, “Bahsi geçen alan bugüne kadar karaçam ağaçlarına, meşelere ve doğal yetişmiş makilik orman örtüsüne ev sahipliği yapmıştır. Hayvanların, börtü böceğin, mikroskobik ama ekosistem için önemi tartışılamaz küçük canlılar için yaşam alanı olmuştur. El değmemiş, etrafında hiçbir yerleşim alanının olmadığı, doğal bir su toplama havzasıdır. Oysa bugün on binlerce ağaç katledilmiştir. Yaşayan bir canlı türü kalmamıştır ve yaşam adına en vahim sonuçlardan biri olan su da korkarız ki yakında kalmayacaktır” ifadeleri kullanıldı. Konsey, herkesi #KazdağlarıHepimizin etiketine destek olmaya çağırdı.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise konuyu Meclis’e taşıdı. Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırılmasını üzere önergesinde şu soruları yöneltti:

1-Bahse konu şirkete Bakanlığınızca verilmiş herhangi bir ruhsat veya izin var mıdır? Varsa iznin verildiği tarih ve kapsamı nedir?

2-Bahse konu altın işletmesinin Bakanlığınız tarafında tamamlanmış veya devam eden bir ÇED süreci var mıdır?

3- Çanakkale’de kaç adet maden ruhsatı vardır?