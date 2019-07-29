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29.07.2019
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Kazdağları’ında 195 bin ağacı kesen şirkete teşvik belgesi verilmiş!

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Çanakkale’nin Kirazlı köyünde altın madeni için 195 bin ağaç kestiği belirtilen Doğu Biga Madencilik şirketine çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 865 milyon lira bedelli yatırım teşvik belgesi verildiği ortaya çıktı.

Diken.com.tr’de yer alan habere göre, Resmi Gazete’nin 28 Temmuz tarihli sayısında yayınlanan tebliğde, mayıs ayında 501 kurum ve kuruluşa, çeşitli destekleri içeren 13.5 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.

Bu kurumlar arasında yer alan Doğu Biga Madencilik, Çanakkale’nin Kirazlı köyünde altın madeni için ÇED raporunda 45 bin ağaç kesileceği belirtilmesine rağmen, 195 bin ağaç kesmesiyle geçen ay gündeme gelmişti.

Şirket, 865 milyon lira bedelli ve yıllık 3.8 ton kapasiteli altın ve gümüş madenciliği zenginleştirme yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Doğu Biga Madencilik, Kanadalı şirket Alamos Gold’un taşeronluğunu yapıyor.

Uzmanlar, ağaç katliamının yanı sıra altın madeni siyanürle çıkarılacağı için hem bölgedeki doğal yaşamın hem de bölge halkının sağlığının tehdit altında olduğu yönünde değerlendirme yapıyor.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu konuyu bir soru önergesiyle geçen ay Meclis gündemine taşımıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklamasında, meden şirketinin 195 bin değil 13 bin ağaç kestiğini ve siyanür kullanmadığını kaydetmişti.

Resmi Gazete’deki listeye göre, Koçak Farma İlaç ve Kimya AŞ, Tekirdağ’da yıllık 9.3 milyon kilogram kapasiteli ve 2 milyar lira yatırım bedelli ilaç üretim modernizasyon yatırımı için, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de 1.54 milyar lira bedelli belediye hizmetleri yatırımı için teşvik belgesi aldı.

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