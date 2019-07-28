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28.07.2019
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Kazdağları’nda ’Su ve Vicdan Nöbeti’ güçlenerek sürüyor

birgun.net birgun.net

Çanakkale’nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı havzasındaki siyanürlü altın madenine karşı bölge halkı, çevre örgütleri ve Çanakkale Belediyesi’nin başlattığı ‘su ve vicdan’ nöbeti devam ediyor.

ÇED olumlu kararına karşı açılan dava henüz sonuçlanmadan Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından verilen “Gayrisıhhî Müessese” izniyle sahada fiilen çalışmalarına başlayan Alamos Gold’un taşeronu olan Doğu Biga Madencilik, bölgede 195 binden fazla ağacı katletti.

Kazdağları’nı korumak isteyenlerin başlattığı Su ve Vicdan Nöbeti’ne bugün CHP’li vekiller ile Çankaya Belediyesi de katıldı. Sosyal medyada yapılan on binlerce paylaşımla da yurttaşlar Kazdağları için verilen mücadeleye desteklerini açıkladı.

“DOĞAMIZA SIKI SIKIYA SARILACAĞIZ”

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de açıklamalarıyla nöbete destek verdi. BirGün’e konuşan Erkek, “Homeros’un bin pınarlı İda dediği, dünyanın en nadir coğrafyalarından biridir Kazdağları. Sadece canlıların değil, geleceğimizin ev sahibidir. Miras kalan değil, geleceğimizden ödünç aldığımız bu topraklar yok edilmek isteniyor. 200 bin civarı ağacı nasıl yok edebilir bir şirket? Bu gücü, yetkiyi nereden, kimden alabilir? Başka anlamı yok, bu bir katliamdır. Kazdağları ve yok edilecek tek su kaynağımız Atikhisar Barajı havzasındaki siyanürlü maden faaliyetine dur diyeceğiz. Kazdağlarına sahip çıkacağız! Suyumuza sahip çıkmak en doğal hakkımız. Doğamıza, toprağımıza, gıdamıza ve geleceğimize sıkı sıkıya sarılacağız. Çünkü onlar çocuklarımızın” ifadelerini kaydetti.

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