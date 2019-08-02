Kazdağları’nı talan etmekte kararlılar: 40 şirket daha talan için sırada

Kazdağları’nda binlerce ağacın katledilmesine tepkiler sürerken, talan sadece Doğu Biga Madencilik şirketi ile sınırlı kalmayacak. Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, “40’a yakın şirket ruhsatlandırılmış durumda. Onlar da katliama başlayacak” dedi.

Çanakkale’nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı havzasındaki siyanürlü altın madeni için kamuoyunun tepkileri sürüyor. ÇED olumlu kararına karşı açılan dava henüz sonuçlanmadan Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından verilen “Gayrisıhhî Müessese” izniyle sahada fiilen çalışmalarına başlayan Alamos Gold’un taşeronu olan Doğu Biga Madencilik, bölgede 195 binden fazla ağacı katletti. Fakat ağaç katliamı sadece Doğu Biga Madencilik ile sınırlı kalmayacak.

Bölgeyi gezen Sözü yazarı Saygı Öztürk, bugün yayınlanan “40 şirket daha altın için sırada” başlıklı yazısında, izlenimlerini aktardı. Saygı Öztürk, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar ile de konuştu ve bölgedeki son durumu aktardı.

Ünüvar “40’a yakın şirket ruhsatlandırılmış durumda. Buradaki durumu gördükten sonra onlar da katliama başlayacak. Artık buralar tamamen elden çıkacak” ifadelerini kullandı.

ŞİRKETLER SIRADA

Öte yandan, Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan da DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, Kazdağları’nın Kirazlı altın madeni projesiyle gündeme gelse de bölgede yüzlerce altın arama, 40’ın üzerinde de işletme ruhsatı olduğunu söyledi.

Doğan’ın verdiği bilgiye göre, ilk önce bölgede Tümad şirketine ait Lapseki altın madeni çalışmaya başladı. Maden bir buçuk yıldır faal. Ardından Alamos Gold izin alıp çalışmalara başladı. Newmont ve Teck Cominco adlı şirketler ise üç proje için ÇED sürecini bekliyor.

Kaz Dağı’na komşu Madra Dağı’nın da ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan Doğan, Balıkesir Havran’da onlarca altın madeni projesi olduğunu aktardı. Doğan, “Bütün bu projelerin hem Çanakkale’de hem Balıkesir’de hem Kazdağı’nda hem Madra Dağ’da yapılması halinde bölge gerçekten cehennem haline gelecek. Kazdağı ve Madra Dağ ekosistemi ciddi şekilde etkilenecek” uyarısında bulundu. Altın madenciliğinin kamu yararı içermeyen, riski halka ve doğaya olan çok yıkıcı projeler olduğuna dikkat çeken Doğan, Türkiye genelindeki bütün altın madenciliği projelerinin engellenmesi gerektiğini söyledi.