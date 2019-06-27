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28.06.2019
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‘Kazım İsyandır’ günleri yarın başlıyor!

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Sevenleri ve arkadaşları aramızdan ayrılışının 14. yılında Kazım Koyuncu’yu anmak için Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda Kazım İsyandır günleri düzenleyecek.

Her yıl sanatçı Kazım Koyuncu’yu anmak için düzenlenen ‘Kazım İsyandır’ günleri Beşiktaş- Abbasağa Parkı’nda yarın başlıyor.

3 gün sürecek olan Kazım İsyandır’da gündüzleri çeşitli etkinlik ve atölyeler gerçekleştirilirken akşamları da çok sayıda sanatçı sahne alacak.

Konser programı
28.06.2019
  • SELİM BÖLÜKBAŞI
  • FİLİZ İLKAY
  • ÇAMUR
  • ERKUT KÜÇÜKŞAHİN    
  • NURİ HARUN ATEŞ
  • CEM ERDOST İLERİ
  • ALİ  DOĞAN GÖNÜLTAŞ
  • DİREN İNANÇ
  • AÇILIŞ – TULUM ORKESTRASI
29.09.2019
  • AHMET ASLAN
  • ALİ ALTAY
  • AYDOĞAN TOPAL
  • TENEKE TRAMPET
  • DALGANA BAK
  • MÜMKÜN
  • MERİH AŞKIN
  • ATA DURAK- EMRE BAKAR

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30.06.2019
  • ENTU
  • MAZLUM ÇİMEN
  • EMİRCAN İĞREK
  • MELUSES
  • ZEYNEL GÜMBEK
  • ÇINAR TÜRKER

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