‘Kazım İsyandır’ günleri yarın başlıyor!

Sevenleri ve arkadaşları aramızdan ayrılışının 14. yılında Kazım Koyuncu’yu anmak için Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda Kazım İsyandır günleri düzenleyecek.

Her yıl sanatçı Kazım Koyuncu’yu anmak için düzenlenen ‘Kazım İsyandır’ günleri Beşiktaş- Abbasağa Parkı’nda yarın başlıyor.

3 gün sürecek olan Kazım İsyandır’da gündüzleri çeşitli etkinlik ve atölyeler gerçekleştirilirken akşamları da çok sayıda sanatçı sahne alacak.

Konser programı

28.06.2019

SELİM BÖLÜKBAŞI

FİLİZ İLKAY

ÇAMUR

ERKUT KÜÇÜKŞAHİN

NURİ HARUN ATEŞ

CEM ERDOST İLERİ

ALİ DOĞAN GÖNÜLTAŞ

DİREN İNANÇ

AÇILIŞ – TULUM ORKESTRASI

29.09.2019

AHMET ASLAN

ALİ ALTAY

AYDOĞAN TOPAL

TENEKE TRAMPET

DALGANA BAK

MÜMKÜN

MERİH AŞKIN

ATA DURAK- EMRE BAKAR

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