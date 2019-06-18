Kazım Koyuncu 25 Haziran’da şiirlerle ve şarkılarla anılacak

Müzisyen Kazım Koyuncu aramızdan ayrılışının 14. yılında 25 Haziran’da şarkılarla, şiirlerle anılacak.

Geçirdiği hastalık nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden Artvin Hopalı müzisyen Kazım Koyuncu, memleketinde 2 günlük bir etkinlik programı ile anılacak.

Hopaspor taraftar grubu Denizin Asi Çocukları tarafından organize edilen anmada Murat Meriç söyleşinden müzik atölyelerine, şiir dinletisinden çocuk atölyelerine bir çok etkinlik yapılacak.

Her şeye rağmen yeryüzüne şarkılar söyleyerek ve üreterek anıyoruz diyen Denizin Asi Çocukları, 25-26 Haziran’da herkesi Hopa’ya davet etti.