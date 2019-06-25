Kazım Koyuncu Hopa’da anılıyor

Sanatçı Kazım Koyuncu, aramızdan ayrılışının 14. yıl dönümünde Hopa sokaklarında anılıyor.
Geçirdiği hastalık nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden Artvin Hopalı müzisyen Kazım Koyuncu, aramızdan ayrılışının 14. yılında Hopa sokaklarında şarkılarıyla anılıyor.
Belediye Başkanı Taner Ekmekçi Twitter hesabından paylaştığı gönderide “Kazım KOYUNCU’nun aramızdan ayrılışının 14. Yılında Şair Ceketli Çocuğu anıyor, Kazım Koyuncu’yu şarkıları ile sokaklarımız da yaşatmaya devam edeceğiz!” ifadelerine yer verdi.
Kazım Koyuncu’yu anma etkinleri Hopa’da 2 gün boyunca devam edecek.