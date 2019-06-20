KDV istisnası, vergi muafiyeti, faiz desteği: Yandaşa büyük teşvik

Ekonomideki kötü gidişat her geçen gün etkisini artırırken Hükümet, yandaş şirketleri krizden korumak için harekete geçti. Hükümete yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu, Binbir Gıda, İhlas Grubu ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ortağı olduğu Nuh’un Ankara Makarnası Şirketi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Nisan ayı teşvik listesine alındı. Bu şirketlere büyük ayrıcalıklar tanındı.

Yeni Şafak Gazetesi’nin sahibi Albayrak Grubu, arazi bedellerinden daha düşük bir rakam olan 287 milyon TL’ye aldığı Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’nda modernizasyon çalışması yapmak için Bakanlığa başvurdu. Erzurum Şeker Fabrikası için 24 milyon, Erzincan Şeker Fabrikası için ise 14 milyonluk bir yatırım tutarı belirleyen Albayraklar, teşvik listesine dahil edildi. Buna göre, yandaş firmaya Erzurum Şeker Fabrikası için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, yüzde 80 vergi indirimi ve yüzde 40 yatırım katkı teşviki sağlandı. Erzincan Şeker Fabrikası’ndaki modernizasyon işlemi için de KDV istisnası, faiz desteği, yüzde 70 vergi indirimi ve yüzde 30 yatırım katkı oranı teşviki verildi.

DOĞUŞ YİYECEK İÇECEK DA YARARLANDI

Afyon Şeker Fabrikası’nı satın alan Doğuş Yiyecek İçecek da 58 milyonluk yatırım için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, yüzde 70 vergi indirimi ve yüzde 30 oranında yatırım katkısı verildi.

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Kırklareli Alpullu Şeker Fabrikası’nın yeni sahibi BinBir Gıda da teşvikten payını aldı. Buna göre, 43 milyonluk modernizasyon çalışması için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, yüzde 55 vergi indirimi ve yüzde 20 yatırım katkı oranı sağlandı.

YANDAŞ GRUBA YURT TEŞVİĞİ

5 milyon TL bedelle 120 yataklı yurt inşaatı yapmak için başvuruda bulunan, TGRT ve İHA’nın sahibi olduğu ­İhlas Grup da teşvik listesine adını yazılan şirketler arasında yer aldı. İhlas Grubu’na da KDV istisnası, faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti ile birlikte yüzde 70 vergi indirimi yapıldı.

HİSARCIKLIOĞLU DA PAYINI ALDI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ortakları arasında yer aldığı ve tam 175 milyon TL bedelle modernizasyon çalışması yapmaya karar veren Nuh’un Ankara Makarnası Şirketi de “teşvik edilen” şirketlerden oldu. Hisarcıklıoğlu’na da KDV istisnası, faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti ve yüzde 55 vergi indirimi sağlandı.