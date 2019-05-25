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26.05.2019
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Kedi Tombi’den sınıf arkadaşlarına veda

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İzmir”de öğrencilerin sınıfta baktığı kedi Tombi, okulların tatile girmesinin ardından yurt dışına gideceği için sınıf arkadaşlarına veda etti.

İzmir’de bir ilkokulda öğrencilerle birlikte derse giren ancak okullar tatile girdikten sonra kendisine bakan öğretmenle birlikte yurt dışına taşınacak olan kedi Tombi için veda töreni düzenlendi.

Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu öğrencileri tarafından sınıfta bakılan, bir velinin endişesi üzerine geçen yıl şubat ayında okuldan uzaklaştırılan ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün devreye girmesiyle yeniden okula dönen Tombi, okulların tatile edilmesinin ardından kendisiyle ilgilenen öğretmen Özlem Pınar İvaşçu ile birlikte İsviçre’ye giderek yaşamını orada sürdürecek.

Okulda Tombi’yi yalnız bırakmayan 4. sınıf öğrencilerinin de son yılı olması nedeniyle Tombi için veda töreni düzenlendi.

Artık Tombi’yle aynı sınıfı paylaşamayacak olmanın üzüntüsünü yaşayan öğrenciler, veda töreninde sevimli dostlarından ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.

‘DUYGUSAL DEĞİL, FİZİKSEL BİR AYRILIK’

Öğretmen İvaşcu, Akdeniz Üniversitesi’nde felsefe alanında yüksek lisans yaptığını, tezini teslim etmek için hafta sonu İzmir”den ayrılacağını belirterek, bu nedenle okula erken veda ettiğini kaydetti.

Bakımını üstlendiği Tombi’nin de karne gününü beklemeden okuldan ayrılmak durumunda kaldığını ifade eden İvaşcu, doktora yapmak için gelecek ay İsviçre’ye gideceğini, mesleğini bırakacağını anlattı.

İvaşcu, Tombi’yi de beraberinde götüreceğini anlatarak, ayrılığın kendisini ve öğrencilerini üzdüğünü dile getirdi.

Tombi’nin iki yıldır sınıflarında olduğunu, okul saatleri boyunca öğrencilerle vakit geçirdiğini anlatan İvaşcu, şöyle devam etti:

“Çocuklar ile Tombi arasında inanılmaz bağ oluştu. Tombi’den önce de onlar çevreye, hayvanlara, doğaya duyarlıydı ama Tombi’den sonra bu duyarlılık arttı. Her gün yaptığımız, alışkanlık haline gelmiş şeyler var. Oynadığımız oyunlar var. Çocuklar çok seviyor. Tombi’yi her sabah karşılıyorlar, onun mamasını, suyunu veriyor, yerini hazırlıyorlar. O da tıpkı bir öğrenci gibi onlarla birlikte ders dinliyor, derslere katılıyor. Çocukları güldürüyor, eğlendiriyor, onlara huzur veriyor. Bunlar bize Tombi”nin kazandırdığı şeyler. Bu yıl 4. sınıf olduğumuz için biz çocuklarla mezuniyet yapıyoruz. Doğal olarak Tombi de mezun olacak. Onun için de mezuniyet töreni düzenledik. Ben yükseköğrenim için yurt dışına gideceğim. Bu yüzden fiziksel bir ayrılık olacak. Asla duygusal bir ayrılık olmayacak. Ancak bu fiziksel ayrılık hem çocuklara hem bana çok zor geliyor”

Tombi’nin sınıf arkadaşlarından Cemre Kerem, ayrılık nedeniyle kendisini çok kötü hissettiğini, kediyi ve öğretmenini çok sevdiğini ifade etti.

Tombi ile oyun oynamaktan büyük keyif aldığını belirten Kerem, “Çok tatlı bir kediydi. Ondan ayrılacağım için çok mutsuzum. Öğretmenimi arayacağım Tombi’yi görmek için, görüntülü konuşabiliriz” dedi.

Öğrencilerden Muhammet Emir Bayram da çok üzücü bir an yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Tombi”yi çok seviyorduk. Bizim için çok ağır. Onunla dursaydınız siz de üzülürdünüz. O bizim için her şeydi. Onu çok özleyeceğiz. Onu görmek amacıyla üniversiteyi okumak için İsviçre”ye gitmeyi düşünüyorum”

Öğrencilerden Tuana Tuntar ise geçen yıl Tombi’nin sınıfa geldiği gün yaşadığı mutluluğu aktararak, “Ama şimdi mezun olacağız ve Tombi’yi kaybedeceğiz diye çok korkuyorum” dedi.

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