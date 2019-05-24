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25.05.2019
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Kediyi yere vurarak öldüren adama 2 yıl hapis cezası

İstanbul Beyoğlu'nda bir kediyi yere vurarak öldüren Barış Canımana'ya mahkeme 2 yıl hapis cezası verdi, cezayı da ertelemedi.

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İstanbul Beyoğlu’nda 2 yıl önce sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Barış Canımana, “Haksız yere sahipli hayvanı öldürme” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Barış Canımana katılmadı. Müşteki Fatih Adalıgil ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları duruşmada hazır bulundu. Veterinerlik yaptığını belirten müşteki Fatih Adalıgil, “Televizyonda dönen videoyu görünce benim kedim olduğunu anladım. Kedi benim kliniğimde baktığım bir kediydi. Düzenli olarak kalmıyordu, gidip geliyordu. Bu olay nedeniyle şikayetçiyim” dedi. 

Müşteki avukatı ise “Videodan sanığın eylemi canavarca gerçekleştirdiği açıktır. Bunu kendisi de ikrar etmiştir. Kendisi günlük hayatına düzgün bir şekilde devam etmektedir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu. Müşteki avukatı, sanığın daha önce de cinsel suçtan hükümlü olduğunu, toplum açısından tehlikeli olduğunu da belirtti.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ise “Sanığın bu suçu vahşice işlediği kamera kayıtlarında mevcuttur. Bu olaydan dolayı toplumda infial oluşmuştur. Sanık önce kediyi alıp kucağına sever gibi yapıp güvenini kazanmıştır. Sonra da önceden planladığı şekilde kediyi yere çarparak ölümüne sebep olmuştur.Bu yüzden üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz” dediler.

Mahkeme, atılı suçun sabit olduğunu suçun işlenişinin vahşice ve sebepsiz yere olduğunu belirterek sanık Canımana’ya 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıka kaydı olması nedeniyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti. Sanığın olumsuz kişiliğini dikkate alan mahkeme, cezayı ertelemedi. Mahkeme bu ceza kesinleştiğinde, sanığın daha önce hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakılması kararı veren mahkemeye ihbarda bulunulmasına da karar verdi.

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