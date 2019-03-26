İsmi Beyoğlu Belediye Başkan adaylığına açıklandığından bu yana toplumun büyük desteğini alan Alper Taş’ın seçim çalışmaları devam ediyor.
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nın katılımıyla Hasköy Halıcıoğlu’nda yurttaşlarla birlikte buluştu.
CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin’in de katıldığı buluşmaya yurttaşlar büyük ilgi gösterdi.
Alper Taş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muammer Keskin’in yurttaşlarla birlikte horon oynaması renkli görüntülere sahne oldu.