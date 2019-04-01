Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’tan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte parti genel merkezinde bir balkon konuşması gerçekleştiren Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bütün vatandaşlara teşekkür ederek, “Daha yolun başında kazandığımızda, bunu bir zafer olarak görmeyeceğimi söyledim. Bizim yenmek, yok etmek zorunda olduğumuz bir düşmanınız yok ki bunun adı zafer olsun. Bugün hak yerini buldu. Kazanan tüm Ankara olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu sonucun bir zafer olmadığını, çünkü karşılarında bir düşman görmediklerini kaydeden Yavaş, “Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. Bizler sevgi ekip sevgi biçeceğiz, hiçbir ayrım yapmadan tüm Ankaralıyla birlikte, kardeş olacağız. Yola koyulduğumda bir temennide bulunmuştum; görevimi bıraktığımda herkesin başkanı olarak hatırlanmak istediğimi söylemiştim. Eğer bunu başaramayacaksam bugün bana nasip olmasın demiştim. Bugün bana nasip oldu. Şimdi bana düşen sözünü tutmak, herkesin başkanı olmaktır” şeklinde konuştu.

“ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAZLUMUN, MAĞDURUN BELEDİYESİ OLACAK”

“Bugünden itibaren Ankara’da belediyecilikte adaletin baş üstünde taşınacağı, emniyet dönemi dönemi başlamıştır” diyen Yavaş, şunları kaydetti:

“Kimse kaybetmemiş, Ankara kazanmıştır. Şimdi bizlere düşen, Ankaralıların emeğiyle, demokratik duruşuyla ortaya çıkan bu başarıyı, başkentimize hizmetle yüceltmektir. Ankara’daki tüm hemşehrilerimizi rahat bir uyku çeksinler. Belediye çalışanları tedirgin olmasın. Kimsenin ekmeğiyle, aşıyla oynamayacağız. Kimseyle kavgamız yok. Biz Ankara’daki tüm hemşehrilerimizi kardeşimiz biliyoruz. Çünkü biz artık büyük bir aileyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazlumun, mağdurun, belediyesi olacak. Hukuka, devlet ahlakına ve ortak değerlere hizmet edeceğiz. Siyasi görüşü, kökeni ne olursa olsun Ankara’ya değer katmak isteyen herkesin yol arkadaşı olacağız. Ankara’yı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkentine yakışmayan görüntüsüne karşı, demokrasi, huzur, kardeşlik, özgürlük ve refah yolunda güç ve kader birliği yapan idareyi unutmayacağız. Bu yolculuğu hep birlikte yapmaya kararlıyız. Sizlere ömür boyu minnettar kalacağımı bilmenizi istiyorum. Her türlü baskı, tehdit iftiraya karşı, rağmen onların kamu imkanı, onların duvarları, televizyon ve gazeteleri varsa bizim de yüreğimiz var diyerek tarihi değiştiren kardeşlerim, hepiniz var olun. Bir müjde de İstanbul’dan bekleyeceğiz. İstanbul’a bahar gelecek.”

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“BU GÜZEL ÜLKEYE ANKARA’DAN BAŞLAYARAK BAHARI GETİRDİK”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, “Mart’ın sonu bahar demiştim. Bu güzel ülkeye Ankara’dan başlayarak baharı getirdik. İstanbul’u da adım adım takip ediyoruz. İstanbul’a da baharı getireceğiz. Yeni bir destan yazacağız” açıklamasında bulundu.



“48 SAAT UYUMAK YOK”

Mansur Yavaş’ın ardından partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, “İstanbul’a da baharı getireceğiz Ekrem Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Ben inanıyorum, orayı da MYK üyelerini tamamını İstanbul’a gönderdik.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seçim otobüsü üzerinden seslendi.

“Ankara’dan başlayarak baharı getirdik ve bu baharı sürdüreceğiz.” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul için de oraya da bahar gelecek. Orayı da adım adım takip ediyoruz. MYK üyelerinin tamamını İstanbul’a gönderdik.” değerlendirmesini yaptı.

İstanbul’daki parti örgütüne “48 saat uyumak yok” dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“48 saat sandıklarda bekleyeceğiz ve İstanbul’a da baharı getireceğiz, Ekrem Başkan’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Dolayısıyla Ankara’dan İstanbul’a selam gönderelim. Başarı dileklerimizi, dualarımızı gönderelim. Ben biliyorum, adım gibi eminim orayı da alacağız, kazanacağız ve bir destan yazacağız, destan. Mansur Başkan’ı dinlediniz, ben de dikkatle dinledim verdiği sözler var, ‘Yerine getireceğim’ diyor. Biz bu seçimler sonucunda ‘Türkiye kazandı’ diyoruz. Herkes kazandı. Mansur Başkan’a oy vermeyen kardeşlerim de bir süre sonra ‘İyi ki Mansur Başkan kazandı, çünkü Ankara kazandı’ diyecekler.”

Antalya, Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye başkanlıklarını kazandıklarını belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Pek çok yeri kazandık ama dediğim gibi zafer, demokrasinin zaferidir. Zafer, halkın zaferidir. Zafer, kardeşliğe susamışların zaferidir. Zafer, bir arada yaşama özlemi duyanların zaferidir. O nedenle biz bu zaferi, halkın zaferi olarak kabul ediyoruz. Başarı herkesin başarısıdır.” diye konuştu.