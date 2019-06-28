23.7 C
Istanbul
29.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Kemeraltı'nda yaz dönemi uygulaması başlıyor

Kemeraltı’nda yaz dönemi uygulaması başlıyor

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Taşıtlar için 10.30 ile 17.30 saatleri arası uygulanan giriş yasağı, 1 Temmuz’dan itibaren 19.30’a kadar uzatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yayaların Kemeraltı’nda daha güvenli bir ortamda gezerek alışveriş yapabilmesini sağlamak ve hava kirliliğini azaltmak için motorlu araç girişine getirdiği kısıtlama süresini yaz dönemi nedeniyle uzatma kararı aldı.

Tarihi hanları, şadırvanları ve havraları ile İzmir’in en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Kemeraltı Çarşısı’nda geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yaya öncelikli ulaşım uygulamasıyla çarşıya giren motorlu taşıtlar için saat kısıtlaması getirilmişti.

“Yayalaştırma Projesi” kapsamında tarihi çarşı 10.30 ile 17.30 saatleri arasında motorlu araç girişine kapatılmıştı. Yayaların daha güvenli bir ortamda gezerek alışveriş yapmasını sağlamak ve bölgedeki hava kirliliğini azaltmak için hayata geçirilen uygulama vatandaşı ve esnafı memnun etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaz döneminin gelmesi ile birlikte Kemeraltı’nı canlandıracak, vatandaşı ve esnafı memnun edecek yeni bir karar daha aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı doğrultusunda, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren vatandaşların yaz boyunca daha rahat alışveriş yapabilmesini sağlamak için çarşının motorlu araç girişine kapalı olduğu zaman dilimi akşamları iki saat daha uzatılarak, 19.30 olarak kararlaştırıldı.

BARİYERLİ KONTROL

Kemeraltı’nda yayalaştırma bölgesine giriş ve çıkışlar bariyerlerle denetleniyor. İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) tarafından kontrol edilen sistemde, plaka okuyan hareketli bariyerler kullanılıyor ve motorlu taşıtlar sadece belirlenmiş saat aralığında giriş-çıkış yapabiliyor. Özel iletişim sistemleri ve kameralar aracılığı ile itfaiye-ambulans gibi acil müdahale araçları ihtiyaç anında rahatça hizmet verebiliyor.

Motorlu araç girişinin yasak olduğu saatlerde çarşıda ticarethanelerin mal giriş çıkışı gibi gereksinimleri bölgede azami hız sınırını (20 km) aşmayacak el arabaları, kargo bisikletleri ve elektrikli araçlarla sağlanıyor. Trafiğin açık olduğu saatlerde ise alana yalnızca 3 tona kadar taşıma izni bulunan ticari araçlar girebiliyor. Bölgede yapılacak tüm yükleme ve boşaltma işlemleri bölgenin trafiğe açık zaman dilimlerinde gerçekleşiyor. Trafiğe kapalı zaman diliminde yapılması gereken indirme ve bindirme işlemleri ise yalnızca yayalaştırma bölgesi sınırlarında belirlenen noktalarda yapılıyor.

İlginizi çekebilir:  Kültürpark imar planı yeniden ele alınacak

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,022AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Ötekileştirirken öteki oluyor

ERK ACARER -
4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 67 lira, yoksulluk sınırı...
Devamını Oku

1989/2019: 30 yılda ne öğrendik?

TARIK ŞENGÜL -
AKP’nin büyükşehirlerin damgasını vurduğu yerel seçim yenilgisi, kritik önemi yanında seçimin tekrarlanması...
Devamını Oku

Tarafsız cumhurbaşkanı!

L. DOĞAN TILIÇ -
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçildiğinden beri AKP ve MHP’lilerin hedefinde olan, twitleri...
Devamını Oku

AB ve MERCOSUR ticaret anlaşmasında uzlaştı

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB) ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinde...
Devamını Oku

BM’den ‘İran’dan resmi bir mektup almadık’ açıklaması

birgun.net -
Birleşmiş Milletler (BM), İran'dan, düşürülen İHA ile ilgili ABD'nin kendi hava sahasını...
Devamını Oku

Eczacılar Birliği’nden çağrı: Ciddi istihdam sorunu yaşanacak yeni fakülteler açmayın

birgun.net -
Türk Eczacıları Birliğince (TEB), mevcut eczacı sayısının fazlalılığına dikkati çekilerek, eczacılık fakültelerinin...
Devamını Oku

Kırıkkale’de 500 dönümlük ekili alan yandı

birgun.net -
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 500 dönümlük alan...
Devamını Oku

Instagram CEO’sundan Selena Gomez’e çağrı: Geri dön

birgun.net -
Dünyaca ünlü ABD’li yıldız Selena Gomez’in Instagram uygulamasını telefonundan sildiğini duyurmasından sonra...
Devamını Oku

İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçak kuş sürüsüne çarptığı için acil iniş yaptı

birgun.net -
THY'nin İstanbul'dan Antalya'ya giden uçağı havada kuş sürüsüne çarpınca geri döndü. Uçağın...
Devamını Oku

Hazine, 3 ayda 36,5 milyar borç alacak

birgun.net -
Hazine, Temmuz-Eylül döneminde toplamda 40,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 36,5...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi