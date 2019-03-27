Kemeraltı’nın yeni hikâyesi

İzmir’de tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı korumak ve geliştirmek amacıyla Kemeraltı Hayat Platformu kuruldu. Kemeraltı sevdalısı bir grup yurttaş tarafından oluşturulan platform, ticari, kültürel, sanatsal ve mimari anlamda önemli bir değer olan tarihi çarşıyı eski renklerine yeniden kavuşturmayı amaçlıyor.



Dönüşüm hareketinin zamanı



Platform sözcüsü Cem Ceylan, Kemeraltı Hayat Platformu’nu Kemeraltı’nın yeniden saygınlık kazanması için farklı disiplinlerden temsilcilerin bir araya gelmesi ile oluşturduklarını belirtti. Ceylan, yurttaşları platforma katılarak destek vermeye çağırdı.



Platform tarafından yayımlanan manifestoda, “Tarihi çarşının dünyada hak ettiği saygın konuma gelmesi için bir dönüşüm hareketinin başlatılmasının zamanı gelmiştir” denildi.



Kemeraltı Hayat Platformu sözcüsü Cem Ceylan

Kemeraltı Hayat Platformu’nun disiplinlerinden bazıları ise şunlar:



• İş hayatı: Yerel ürün ve markaların çeşitlendirilmesi, korunması ve tanıtılması. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın fiziki koşullarından kaynaklı sorunlarının, esnaf üzerindeki etkilerini azaltıcı öneriler sunmak ve takipçisi olmak.



• Turistik hayat: Kruvaziyer turizmi, tarihi çarşı için büyük öneme sahip. Turizmin gelişmesi, çeşitlendirilmesi, projelendirilmesi gerekmekte. Örneğin; tarih, kültür, inanç, gastronomi sağlık vb alanlarda turizmin çeşitlendirilmesi, yerel ürün çarşılarının oluşturulması…



İlginizi çekebilir: Vegan dünya mümkün!

• Kültürel-tarihi hayat: Tarihi çarşısının dönüşümünde, tarihi ve kültürel doku özenle korunarak kent hayatına yeniden kazandırılmalı. Geçmiş kültür ve tarihle ilgili raporlar ve araştırmalar oluşturulmalı. Bu çerçevede ortaya çıkacak veriler ışığında planlanma yapılmalı.



• Sosyal hayat: Kemeraltı’nda sosyal hayatın daha etkin hale getirilmesi platformun belki de en etkin görev ve alanlarından biri olacak. Yaşayan bir çarşı bilincini, gencinden yaşlısına, esnafından zanaatkârına kadar tüm sahipleri ve gönüllüleri ile ayağa kaldırmak gerekmekte. Dönüşümde, tarihin ruhunu ve enerjisini ziyaretçilerine hissettirecek tematik park ve alanlar, sinema, tiyatro ve sanatsal her etkinliğin tarihi çarşıya taşınmalı.



• Sanatsal hayat: Sanat grup ve toplulukları başta olmak üzere, üniversitelerle ortak çalışmalar yaparak Kemeraltı’nın her köşesinde sanatsal faaliyet ve aktiviteler ile sanatın sokağa taşınmasını sağlanmalı.