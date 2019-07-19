Kendi kendini denetleyen bürokrat!

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan ‘kendi kendini denetleme görevi’ni de üstlendi. Fatih Sayan hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) sorumlu bakan yardımcısı, hem de BTK’nin denetlemekle yükümlü olduğu Türk Telekom’un Yönetim Kurulu Başkanı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla da bilinen Fatma Sayan’ın kardeşi Ulaştırma Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Bakanlık teşkilatındaki Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan (BTK) sorumlu Bakan Yardımcısı oldu. BTK’nin teşkilat şemasında Fatih Sayan’ın ismi, BTK Başkanı’nın üzerinde yer aldı.

İletişim alanında denetleme yapmak, rekabet ortamını sağlamak ve aynı zamanda tüketicilerin haklarını korumakla görevli BTK’den sorumlu olan Fatih Sayan, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Böylece, iletişim alanında rekabet eden firmalar arasında yer alan, televizyon, telekomünikasyon ve internet hizmeti veren Türk Telekom’da yaşanan bir “aksaklıkta” kapısı çalınacak isim ile Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı, aynı kişi oldu.

İSTİFA ETMELİ

Sayan’ın hem BTK’den sorumlu Bakan Yardımcısı olmasının hem de Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Bu durum BTK’nin bağımsızlığına gölge düşürmektedir. Sayan’ın Türk Telekom yöneticiliği, ‘Telekomünikasyon sektörünü düzenleme ve denetleme misyonu taşıyan kurumun’ tarafsızlığının da sorgulanmasına neden olmaktadır. Bir kişinin hem denetleme yetkisi ile donatılması hem de denetlediği şirketin yönetiminde yer alması nerede görülmüş? Sayan’ın ya Telekom’daki yönetim kurulu üyeliğinden ya da bakan yardımcılığından çekilmesi gerekmektedir” dedi.

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BTK ARTIK ÖZERK DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte BTK’nin özerk yapısının ortadan kaldırıldığını ifade eden Adıgüzel, şu değerlendirmeleri yaptı: “Kuruluşu gereği tarafsız ve bağımsız olması gereken BTK yeni yapısı ile siyasi müdahalelere daha da açık bir konuma getirilmiştir. Bilindiği üzere, 24 Haziran sonrası BTK’nin atama usulü değiştirildi ve üyelerinin doğrudan atanması yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi. Yapılan bu düzenlemeler sonucu gelinen noktada, yapısı gereği özerk ve bağımsız olması büyük önem taşıyan BTK, bu niteliklerinden hızla uzaklaştırılmaktadır. BTK’nin siyasi atamaların uzağında, işinin ehli ve konunun uzmanı kişilerce yönetilmesi konunun hassasiyeti gereği büyük önem taşıyor. Ancak AKP bu hassasiyetin idrakine varabilmiş değil.”

SÜPER KARDEŞLER

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın diğer kardeşleri de devlette aldıkları görevlerle tartışma konusu olmuştu. Fatma Sayan’ın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Kuveyt Büyükelçisi olarak atanmıştı. Diğer kız kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan ise AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi olarak görev yapmıştı.