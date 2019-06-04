Kendi şehrinde turist ol

Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilip tatile gidenlerin ardından İstanbul boşaldı. Bugün ise bayramın ilk günü dolayısıyla sevdikleriyle bayramlaşmaya gidenler, bir an önce sıcak havanın ve sessiz İstanbul’un tadını çıkarmak istiyor.

Kentte ve kente yakın yerlerde birkaç günlük kaçamak yapılacağı gibi günlük olarak da dinlenilecek birçok seçenek bulunuyor. Trafiksiz, sakin, gürültüsüz kentin tadını çıkarmak isteyen İstanbullular için gidebilecekleri yerleri derledik.

Atatürk Arboretumu

Sarıyer’de Belgrad Ormanı’nın güneydoğusunda 345 hektarlık alana kurulan Atatürk Arboretum’da 1500’ü aşkın bitki türü bulunuyor. Arboretum’un doğal güzelliği, farklı bitki türleri ve gölü sizi mest edecek.

Baltalimanı Japon Bahçesi

Sarıyer Baltalimanı’nda bulunan Japon Bahçesi, Türklerin ve Japonların kardeşlik duygularını pekiştirmesi, her iki kültürün birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri adına planlanmış.

Ağva

İstanbul’a sadece 1 saat uzaklıkta olan Ağva, küçük otelleri, doğası ile iyi bir seçim. Kilim Koyu, Gelin Kayası, Saklı Göl, Ağva da görülmesi gereken yerler arasında. Ağva, denize girebileceğiniz, doğada yeşillikler arasında yürüyüş yapabileceğiniz, nehir kenarında köy kahvaltısını tadabileceğiniz tesislere sahip.

Sardala Koyu

Ağva’ya 15 km uzaklıkta bulunan Sardala Koyu, bir doğa harikası denebilecek güzellikte. Ormanla denizin buluştuğu, kayalarla çevrili koy, ziyaretçiler tarafından ‘cennetten bir köşe’ diye nitelendiriliyor. Koy, ayrıca kamp yapmak için oldukça ideal.

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Aydos Tepesi

Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde bulunan Aydos Tepesi 537 metrelik tepe yüksekliği ile İstanbul’un en yüksek tepesi olarak biliniyor. İstanbul’un en güzel ormanlarından sayılan Aydos Tepesi’nde piknik yapabilir, kuş cıvıltılarıyla birlikte kafanızı dinleyebilirsiniz.

Ayvat Bendi

Göktürk – Kemerburgaz – Bahçeköy yolu üzerinde bulunuyor. İstanbul’un içinde fakat tüm karmaşadan uzak bu yeşil alan, sizi saatlerce dinlendirecek. Bisiklet parkurunda bisiklet sürebilir, ayrıca piknik yapabilirsiniz.

Adalar

Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada… Yerli yabancı herkesin rağbet ettiği, havası temiz, sakin sokakları, manzarası, hem gezip görecek hem oturup kafa dinleyecek yeri bol bir alternatif arayanlar için İstanbul’un Prens Adaları mükemmel bir alternatif.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz

Bayramda tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım, Metro İstanbul A.Ş’ye bağlı tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferiklerde hiçbir ücret ödenmeden seyahat edilebilecek.