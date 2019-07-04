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04.07.2019
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Kendilerini polis olarak tanıttılar, eski CHP’li vekilin 2 milyon lirasını aldılar

Eski CHP milletvekili Remzi Özen, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 2 milyon lirasını verdi.

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Dolandırıcılık tuzağına son olarak eski Alaçatı Belediye Başkanı ve eski CHP milletvekili Remzi Özen düştü. Özen, İzmir’den özel aracıyla Urfa’ya gitti ve 2 milyon lirasını dolandırıcılara teslim etti.

Önceki gün Çeşme ilçesinde polise başvuran Özen, telefonda dolandırıldığını söyledi. 

Şikayetçi olarak ifadesi alınan Özen, telefonda kendisini Konak cumhuriyet savcısı olarak tanıtan bir kişinin, önce kullandığı telefon hattının adına kayıtlı olup olmadığını sorduğunu, telefonun kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine ise “adının Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında geçtiğini” söylediğini belirtti. 

Arayan şahsın, “isminin bu soruşturmadan çıkarılabilmesi için 2 milyon lira vermesi gerektiğini” ifade ettiğini vurgulayan Özen, istenilen parayı bir bankadaki şahsi hesabından çekerek, 18 Haziran’da şüphelilerin bulunduğu Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine götürüp teslim ettiğini kaydetti. 

3 MİLYON DAHA İSTEDİLER

İzmir’e döndükten sonra şüphelilerin tekrar kendisi ile irtibata geçtiğini aktaran Özen, 3 milyon lira daha istenmesi üzerine Çeşme ilçesinde bulunan arsasını satmak amacıyla tapuda satış işlemleri başlattığını dile getirdi. 

Bu sırada zanlıların da kendisiyle sürekli irtibat halinde olduğunu anlatan Özen, dolandırıldığını anlaması üzerine polise başvurduğunu söyledi. 

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için yürüttüğü çalışmasının sürdüğü bildirildi. 

Özen, milletvekilliğinin yanı sıra eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in Özel Kalem Müdürlüğü ve Alaçatı Belediye Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

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Kaynak:AA

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