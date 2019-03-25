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25.03.2019
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Kenevir tohumunun fiyatı bin liraya kadar çıktı

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Fotoğraf: DHA

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde birkaç yıl önceye kadar 30 liraya satılan kenevir tohumunun fiyatı, artan taleple 1000 lirayı buldu. Narlısaray Mahallesi’nin muhtarı Ali Sezgin, bu yıl mahallelerinde 160 dönüm kenevir tohumu üretimi yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ocak ayında Samsun’da, Vezirköprü ilçesinde kenevir tohumu üretimini yoğun olarak devam ettireceklerini, ilçenin, bu işin merkezi olacağını açıklamasının ardından bölgede kenevirle ilgili hareketlilik başladı.

Türkiye’de izinle ruhsatlı ekim alanlarının yer aldığı 400 haneli, 1300 nüfuslu Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray Mahallesi’nde üretimi yapılan kenevir tohumuna, talep arttı. Türkiye’nin dört bir yanından ilçeye gelenler, çiftçilerin ürettiği kenevir tohumunu almaya başladı. Birkaç yıl önceye kadar 30 liraya satılan kenevir tohumu, artan taleple kilo fiyatı 1000 liraya kadar satılmaya başlandı. Talebi karşılayamaz hale gelen çiftçiler, tarlaya rağbet gösterirken, kenevir tohumu ekimini artırdı.

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‘TALEP ARTINCA EKİMİ YAYGINLAŞTI’

Bölgede arsa satın almak isteyen birçok girişimcinin üreticilerden talepte bulunduğunu dile getiren Narlısaray Mahallesi’nin muhtarı Ali Sezgin, “1950 yılından itibaren burada kenevir ekimi devam ediyor. 2000 yılına kadar yaygın bir şekilde ekim oluyordu. Daha sonra çevre illerdeki fabrikalar kapanınca kenevir ekimi burada bitti. 2019 yılında kenevir ekimi talep artınca yaygınlaşmaya başladı. Vezirköprü Narlısaray tohumu yerli ve verimli bir tohum. 44 tane kenevir tohumunun arasında en yüksek verim getiren tohum olduğu için bizim tohumumuza çok büyük bir talep oldu” dedi.

KaynakDHA
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