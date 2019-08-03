Kent ve kamplardan kovuyorlar: Suriyelilerin sayısı 55 bin azaldı

Yerel seçimler öncesinde iktidarın savunduğu ancak seçimlerin sona ermesiyle birlikte büyük kentlerden uzaklaştırma kararı aldığı Suriyeli sığınmacılar, geçici barınma merkezlerinde de ‘barınamıyor.’

Büyük kentlerden, ‘kayıtlı olmadıkları’ gerekçe gösterilerek uzaklaştırılan Suriyelilerin yaşadığı kamplar arasında yer alan Harran kampının, kapatılmasına karar verildi. Kampın Kurban Bayramı’na kadar tamamen boşaltılacağı bildirildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre kamp, ekonomik ve sosyal uyum projesi gerekçesiyle kapatılacak.

NÜFUS 55 BİN AZALDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel tarafından hazırlanan politika notu, Suriyeli sığınmacıların hem kamplarda hem de kentlerde barınamadığını ortaya koydu. Politika notuna göre, Mart ayında 8 ilde ve 13 barınma merkezinde yaşayan Suriyeli sayısı 142 binken Temmuz ayında kamplarda yaşayan sığınmacı sayısı 87 bin 464’e geriledi.

TABANLARI RAHATSIZ

CHP’li Fethi Açıkel, AKP ve MHP tabanındaki rahatsızlık nedeniyle iktidarın sığınmacı politikasında değişikliğe gittiğini vurguladı. AKP’nin hatalı sığınmacı politikasından tüm yurttaşların zarar gördüğünü ifade eden Açıkel, BirGün’e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Çözüm, ne kamplarda ne de şehir merkezlerindedir. Türkiye bir an önce orta ve uzun vadede Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için politikalar hazırlamalıdır. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı ile birlikte başta Suriye politikası olmak üzere tüm Ortadoğu politikası barışçıl temellerde yeniden ele alınmalıdır. Sığınmacı sorununun çözümü, hukuka ve insan onuruna yakışır bir biçimde yerinde yani Suriye’de barış yoluyla çözümdür. Türkiye’nin, Avrupa’nın kapısındaki en büyük ‘mülteci kampına’ dönüştürülmesi kabul edilemez.”

‘ZAMAN ZAMAN GeRÇEKLEŞİYOR’

Öte yandan, Antep’in Oğuzeli ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan Afgan mülteci H. S.’nin intihar ettiği iddiası üzerine Antep Barosu İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu incelemelerde bulundu. Komisyon, kurumda zaman zaman intihar girişimlerinin gerçekleştiğini açıkladı. Baro ise Afgan mültecinin intiharı ile ilgili ‘İntihar olayına ilişkin kurum görevlilerinin sorumluluğunun ortaya çıkarılmasını imkânsız kılacak şekilde bilgi ve görgü sahibi tanıklar sınır dışı edilerek, vakaya ilişkin deliller karartılmaya çalışılmıştır’ açıklamasını yaptı.

HDP Antep Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Mahmut Toğrul ise Afgan mültecinin intiharını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.