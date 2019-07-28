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28.07.2019
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Kentleşme uğruna yeşil alanlar bir bir yok edildi

birgun.net birgun.net

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi tarafından yapılan açıklamada kent içinde kalan birkaç yeşil dokunun Trabzon’un elinden alındığı belirtilerek, bu konuda karar vericilerin şehri yeşil alanlardan mahrum bırakmaya çalıştığı ifade edildi.

Trabzon Şubesi olarak, Trabzon’un yeşil sorununa defalarca değinildiğini ve bu konuda uyarılarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, “Trabzon, her nereye gidilirse yeşili ile, denizi ile, tarihi ile bilinen, insanı ile övünen şehir. Maalesef son yıllarda artık bu özelliklerinin her biri teker teker Trabzon’un, Trabzonlunun elinden alınıyor. Yeşil Trabzon diyoruz, şu anda Türkiye’de kent merkezi en az yeşil olan şehirlerden bir tanesi” denildi.

“BİR BİR YOK EDİLDİ”

Açıklamada kent içindeki yeşil alanların bir bir yok edildiği ifade edilerek “ Kentleşme uğruna kent içindeki tüm yeşil alanlar bir bir yok edildi. Kim tarafından yok ediliyor? Kim suçlu? Aslında bunda suçlu hepimiz, tüm Trabzon yaşayanları. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi Odamız, bu açıklamamızda Kanuni Bulvarı ile kent içinde kalan birkaç yeşil dokunun da Trabzon’un elinden alınmasına değinmek istiyoruz. Öyle ki, Kanuni Bulvarı evet belki şehrin trafiğini bir nebze rahatlamasını sağlayacak. Ama bizlerin, çocuklarımızın ilerleyen yıllarda alacakları nefesten çalarak bunu yapmamalı. Biz Trabzon yeşilini kaybetti, kent içerisinde artık yeşil doku yok denecek kadar az derken, Kanuni Bulvarı nerede bir ağaç grubu, nerede bir yeşil doku varsa özellikle oradan geçiyor, geçiriliyor. Bizim, çocuklarımızın alacağı nefesleri bir bir yok ediyor” denildi.

BOZTEPE’NİN KALBİNDEN GEÇİYOR

Tünel çalışmasının Boztepe’nin kalbinden geçmesinin kabul edilemeyecek bir durum olmadığını belirtilen açıklamada “Trabzon’un kent gözü, kent balkonu Boztepe. Tarihi binlerce yıl eskiye dayanan güzel Boztepe. Güneşin en güzel battığı yerde artık, kente saplanan bir tünel çalışması ile Trabzon için umutlar batıyor artık. Evet, yol, tünel Trabzon’un ihtiyacı, kanayan bir diğer yarası elbet ama bu şekilde mi olmalı? Oysa belki de çözümü o kadar basit ki. Tünel girişi oradan değil de çok daha geriden mi verilmeliydi? Ama her ne olursa olsun o yolun Trabzon’un gözbebeği Boztepe’nin kalbinden geçmesi kabul edilebilecek bir karar değildir. Çok daha önce TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi olarak Trabzon kentinin yeşil sorununa defalarca değinmiş, uyarılarda bulunmuştuk. Şimdi tekrar soruyoruz. Bu kararları kim veriyor? Kim kentin elinde avucunda kalan son yeşil parçalarını Trabzon’dan mahrum bırakıyor?” denildi.

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