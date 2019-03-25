9.5 C
Istanbul
25.03.2019
Anasayfa SİYASET "Kentsel dönüşümü beraber çözeceğiz, milletin yüreğine su serpeceğiz"

“Kentsel dönüşümü beraber çözeceğiz, milletin yüreğine su serpeceğiz”

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Beyoğlu ve Şişli’de sürdürdü. İmamoğlu ilk olarak Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi’ndeki Çatalzeytinliler Derneği’nde Kastamonulularla bir araya geldi. İmamoğlu’na, CHP Beyoğlu Belediye başkan adayı Alper Taş da eşlik etti. 

Dernekte konuşan İmamoğlu, “Belediye dediğiniz şey, vatandaşın sahibi olduğu tüm maddi, manevi değerlere sahip çıkan bir kamusal kurumdur. Bizi emanetçi olarak seçeceksiniz. Seçildikten sonra size hizmet edeceğiz. 5 yılın sonunda hizmetlerimizi üzerinden bizi değerlendireceksiniz. Bu kadar basit. Konu, sizin mahallenizin sorunudur. Biz İstanbul’da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz, kocaman bir memleketiz.  Ama yerel seçim başka. Şimdi de yerel seçim yetkilendirilecek insanları seçecekler. 2 ayrı motivasyonla insanlar işine bakacak. Biz, İstanbul’u yönetirken, İstanbul’a hizmet için yarışırken, değerli arkadaşlar da Ankara’da, merkezi hükümet olarak görevlerini yapacaklar. Birbirimizin ayağına niye çelme takalım? Esas amaç, sizlerin fayda görmesi değil mi?” dedi.

İlginizi çekebilir:  Öncesiyle sonrasıyla 31 Mart

“HEPİMİZ BU VATANIN EVLADIYIZ”

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devlet adamlığı, çok önemli bir şey. Ankara’da, milletçe görev verdiğimiz insanlar, devlet adamlığı görevini yapmalılar. Bu hafta, Pazar günü yapılacak olan seçimde, tam olarak tedbirlerini almalılar, kimsenin burnu kanamadan, seçim sathında insanların sağlıklı bir şekilde oy kullanmalarını sağlamalılar. Günün sonunda, kim kazanmışsa İstanbul’u, inşallah da ben kazanacağım, tam da sizin gibi alkışlamalılar. Bu kadar basit. Neyi abartıyoruz Allah aşkına? Ben de bir ananın babanın evladıyım, onlar da bir ananın bir babanın evladı. Hepimiz bu vatanın evladıyız. Kimse, kimseyle bu alanda, duygular ve değerler üzerinden yarışmasın. Ama hizmet üzerinden yarışalım. Onun dışındaki hiçbir konu, milletin gündeminde değil. Milletimiz, en doğru kararı verecektir. Ama yine de milletimizi dikkatli olmaya davet ediyorum.’

“KENTSEL ÇÖZÜMÜN BİRİNCİ CÜMLESİ, ‘BERABER ÇÖZECEĞİZ”

Konuşmasında kentsel dönüşüm sürecine de değinen İmamoğlu, “Kentsel çözümün birinci cümlesi, ‘Beraber çözeceğiz’. Siz olmadan yapamayız. Mahalle kültürü korunacak. İstanbul’da yaşayan insanlar yeşil fukarası. Kiracılara da hak tanıyacağız. ‘Sen de uygun koşullarda ev sahibi olabilirsin’ diyeceğiz. Biz, bu işi samimiyetle çözeceğiz. Örnek yerler oluşturacağız. Bu milletin yüreğine su serpeceğiz. Bu iş, zor değil. Yaşadım, yaptım. Biz, bunu Beylikdüzü’nde yaptık.” dedi.

ŞİŞLİ’DE HALKI SELAMLADI

İmamoğlu, Örnektepe Mahallesi’ndeki etkinliğin ardından, seçim otobüsüne binip, Şişli caddeleri ve sokaklarında halkı selamladı.

KaynakDHA
- Reklam -

SON HABERLER

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

birgun.net -
Bayburt'ta, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği...
Devamını Oku

Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Devamını Oku

AB, anlaşmasız Brexit hazırlıklarını tamamladı

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB), 12 Nisan'da anlaşmasız Brexit'e yönelik ulaşım, finans, eğitim, sosyal...
Devamını Oku

Belediye-İş’ten Tunç Soyer’e destek

BİRGÜN İZMİR -
Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’e desteğini...
Devamını Oku

Rus basını: Rusya, Venezuela’ya 100’den fazla asker gönderdi

birgun.net -
Rusya'nın, askeri nakliye uçağı ile Venezuela'ya 100'den fazla asker ve 35 ton...
Devamını Oku

Doku Sanat Galerisi’nde “Yüzleşme”

birgun.net -
Perincan Yalnızcık’ın 17’nci sergisi “Yüzleşme”, 11 Nisan itibariyle Doku Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle...
Devamını Oku

Ayşenur Arslan gözaltına alınma sürecini anlattı

birgun.net -
Gazetemizin yazarı Ayşenur Arslan, Halk TV'de hazırladığı Medya Mahallesi programında Eskişehir'de gözaltına...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan Hürriyet’e: Haddinizi bilin

birgun.net -
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan...
Devamını Oku

Marmaray’da yolcular isyan etti

birgun.net -
Seçim nedeniyle yenileme çalışmaları hızlıca bitirilen ve 2. etabının 12 Mart'ta açıldığı...
Devamını Oku

Hubble Teleskobu, Messier 49 Galaksisi’ni fotoğrafladı

birgun.net -
Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 56 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 49 Galaksisi'ni görüntüledi.
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi