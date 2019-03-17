17.03.2019
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Kentte unuttum, müzikle hatırladım

Burak Abatay Burak Abatay

In Hoodies, ikinci stüdyo albümü ‘Recalibrated Expectations’ı yayımladı. Müzisyen Murat Kılıkçıer, In Hoodies projesi ile A Lunar Manoeuvre’den sonra da yine emin adımlarla yoluna devam ediyor. Albüm Red Bull Türkiye’nin Instagram hesabında IGTV’den dinlemeye açıldı.

Hemen sonrasında ise 1 Mart’ta Xgergedan etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Red Bull Türkiye’nin müzikle, genç müzisyenlerle kurduğu ilişki de tam da bu noktada takdire şayan. Kılıkçıer’in, tıpkı diğer genç müzisyenler gibi hangi koşullarda, ne tür zorluklarla albümü dinleyicisine sunmaya çalıştığını biliyorum. Buraya geliriz yine ama önce biraz albümü konuşalım.

10 şarkıdan oluşan albümde Kılıkçıer, kente ve insana dair dönüşümün müziğe yansımasını sakin sakin ama güçlü bir şekilde anlatıyor. 20 Mart akşamı All Saints Moda Kilisesi’ndeki albüm lansman konseri için Elif Demir tarafından hazırlanan afişte de, albümün IGTV gösterimleri için Mert Tugen tarafından hazırlanan GIF’lerde de benzer bir temayı görüyoruz. Özellikle Tugen, kaybolan gözyaşlarının, unutulup giden ve hattâ hiçbir zaman oluşmamış anılarımızın hesabını soruyor. Tıpkı Man Down şarkısında In Hoodies’in yaptığı gibi. In Hoodies, ‘Reality Dawns’ şarkısında ise öfkeyi umutla birleştirmeyi başarıyor. Bilmiyorum bilinçli bir tercih miydi, gerçekten kompozisyon öyle miydi ama şarkı sıralamalarının da hissettirdiği dalgalanmayı çok iyi aktardığını düşünüyorum. Belki bu yüzden de albüm dinlemek hep çok güzel olacak. 1 dakika 38 saniyelik intro sayılacak ‘The Anachrony’ şarkısıyla albümde neler bulacağımızı tam olarak anlatan In Hoodies, albümün son şarkısı ‘Cut the Crap’ ile perdeyi umutla kapatıyor. Gerek şarkı sözleri gerekse de melodiler sıkışıp kaldığımız kent hayatlarına fevkalade bir isyan. Kentlerin unutturduklarını müzik hatırlatıyor bize her seferinde.

In Hoodies, Britanya merkezli bir alternatif rock grubu olsaydı, Türkiye’de ve dünyada vereceği konserler hepimizin takviminde yapacaklar listesinin tepesinde yerini alırdı. Bursa olunca mı iş değişiyor bilmiyorum ama Recalibrated Expectations’ın kulaktan kulağa gezmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Tam da burada ilk başta bahsettiğim Red Bull desteğini önemli buluyorum. Hem müziğin uluslararasılaşması için hem de müzisyene verilecek maddi destek için. Nitekim marka da başta İstanbul olmak üzere yerli ve alternatif müziği Anadolu’ya taşımak için iyi işler yapıyor. İzmir Fuarı’nda 2 Mart gecesi Golf Gazinosu’nda gerçekleştirilen ‘Gazinoda Disko’ etkinliği de bunun bir parçasıydı. Barış K, Kaan Düzarat, Lalalar ve DJ No Frost’u dinlediğimiz gece İzmirlilerin yoğun katılımına sebep olmuştu.

Bu bilinen isimlerin dışında ‘alternatif’ olanın alıcısının ne kadar da çok olduğunun göstergesiydi. Red Bull ve diğer benzeri sponsorluklar iyi ve kaliteli müziği hem Anadolu hem İstanbul sahnesine daha sık taşımalı. Bu arada 20 Mart akşamı All Saints Moda Kilisesi’nde yapılacak ‘Recalibrated Expectations’ albümü lansman konserinde buluşalım.

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ÖZEL

Kentte unuttum, müzikle hatırladım

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In Hoodies, ikinci stüdyo albümü ‘Recalibrated Expectations’ı yayımladı. Müzisyen Murat Kılıkçıer, In...
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