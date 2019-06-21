Kepenkler ‘açılmamak üzere’ kapanıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mayıs ayına ilişkin açılan-kapanan iş yeri istatistiklerini açıkladı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin verilerinden yararlanılarak hazırlanan istatistiklere göre kapanan ticari işletme sayısında büyük artış yaşandı.

Ekonomik krizin boyutlarını ortaya koyan TOBB verilerine göre, bir yıl içerisinde etkisini gösteren döviz kurundaki artışla birlikte iş yapamaz hale gelen küçük esnafın kapattığı kepenkler bu dönemde arttı. Geçen yıl Mayıs ayında toplamda 988 küçük işletme kapanırken bu yılın Mayıs ayında bu sayı yüzde 20,5 artarak bin 191’e ulaştı.

BÜYÜKŞEHİRLER KAN AĞLIYOR

İstatistiklere göre, 2018’in ilk beş ayında 8 bin 151 ticari işletme kapanırken 2019’un aynı döneminde bu sayı 9 bin 296’ya yükseldi. Kapısına kilit vuran küçük işletmelerin yüzde 48’inin İstanbul, Ankara ve İzmir’de olduğu da istatistiklere yansıdı.

YARIYA YARIYA DÜŞTÜ

Yeni açılan işletmelerin sayısında ise yarı yarıya düşüş yaşandı. Buna göre, 2018 yılının Mayıs ayında 3 bin 564 küçük işletme açılırken bu sayı bir yıllık sürede yüzde 49 azalarak bin 792’ye düştü. 2018’in ilk beş ayında açılan küçük işletmelerin sayısı 18 bin 818 olurken 2019’un ilk beş ayında 10 bin 356 yeni küçük işletme açıldı.

“İSTANBUL” ETKİSİ

TOBB’un istatistiklerini BirGün’e değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “İlk üç ayda ekonomide sanki dibin göründüğü ve yukarı dönüş olduğu havası seziliyordu ama İstanbul seçimlerinin iptali, bu havanın bozulmasına neden oldu” dedi.

“HAVA TERSİNE DÖNDÜ”

Geçmiş dönem verileri incelendiğinde ekonominin iyiye giderken açılan ve kapanan firma sayısının birbirine yakın olduğunu ancak son aylarda aradaki farkın arttığını ifade eden Öztrak, “Seçimlerden önce kamu harcamaları arttı. Yani sıcak para akışı oldu ve tüketimde bir canlılık doğdu. Bu durum bir nebze olsun iyi geldi. 31 Mart’ın ardından Hükümet’in tedbir alacağına yönelik beklenti de bu canlılığı artırdı ancak İstanbul seçimlerinin iptali havayı tersine döndürdü” dedi.

‘İKİNCİ ‘DİP’ DAHA DERİN OLACAK”

Ülkenin ekonomide yeniden “dip” noktayı görebileceği uyarısında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, “Piyasada ekonomik anlamda yeniden kötüye gidiş beklentisi var. Eğer Hükümet gerçekçi bir program ortaya koymaz ve seçimleri atlatıp önüne bakmazsa ikinci ‘dip’ çok daha derin olacak” diye konuştu.