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01.04.2019
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Keşan’da 12 oy farkla CHP’li Şenol Yalı kazandı

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Fotoğraf: DHA

Edirne’nin Keşan İlçesi’nde henüz resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı’nı 12 oy farkla CHP’li Şenol Yalı kazandı.

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CHP’li Şenol Yalı, Belediye Başkanlığı’nı kazanmasının ardından Keşan Adalet Sarayı’nda bulunan İlçe Seçim Kurulu önünde açıklama yaptı.

Islak imzalı tutanakların İlçe Seçim Kurulu’na ulaştıktan sonra sonucu aldıklarını belirten Yalı, “18 bin 413 Cumhuriyet Halk Partisi yani Millet İttifakı, 18 bin 401 AK Parti yani Cumhur İttifakı oy aldı. Bu gibi durumlarda metanetli olmak lazım. Bu bir sorumluluktur. Hayırlı olsun” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da, “Biz hep soğuk kanlı davrandık. Bundan sonra Keşan’ın yeni belediye başkanı Şenol Yalı’dır. Tutanaklar, ince elenip, sık dokundu. Diğer taraf biraz erken davrandı. Sadece başarılar diledik. 12 oy farkla Keşan, Cumhuriyet Halk Partisi’nindir” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Şenol Yalı, partililerle Tekel Meydanı’nda kutlama yaptı. Öte yandan AKP’nin seçim sonuçlarına itirazda bulunacağı kaydedildi.

KaynakDHA
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