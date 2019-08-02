Kesilen çamlardan gözyaşı gibi reçine aktı

ANIL ATAŞ

Kanadalı Alamos Gold şirketinin yerli temsilcisi Doğu Biga Madencilik’in Çanakkale’nin Kirazlı bölgesinde yarattığı tahribata karşı halkın başlattığı “Su ve Vicdan Nöbeti” devam ediyor. Nöbetteki yurttaşlar BirGün’e konuştu. Ortak söylem ise ‘mücadeleye devam’ oldu. İbrahim Gül isimli yurttaş ise ağaçları kesilirken gördüğünü belirterek ‘Karaçamlardan gözyaşı gibi reçineler aktı. Onlar ağaçların gözyaşlarıydı’ dedi.

İbrahim Gül (62 yaşında)

1975’ten beri Çanakkale’de yaşadığını söyleyen Gül, 2011’de öğrendik biz buranın yok edileceğini. O gün başladık ve 8 sene boyunca yerel derneklerle beraber köyleri gezdik. Anlatmaya çalıştık. ‘Burası yok edilecek, toprağınıza, ağacınıza sahip çıkın’ dedik köylülere. 2017’de ormana geldiğimizde ise ormandaki mezar taşı gibi levhaları gördük. ‘İletim hattı’ ‘ulaşım bölgesi’ falan yazıyordu. Anladık ki dağımız gidiyor… Burası Çanakkale’nin yüksek bölgesi. Çanakkale’ye yağmur yağar, buraya kar yağar. Bizim barajımız da kar suyuyla dolar. Tertemiz su. Ama artık siyanürle dolacak. 2018’de tek tek devirdiler koca karaçamlarımızı. Buradaydım! O karaçamlardan gözyaşı gibi akan reçineleri gördüm! Onlar ağaçların gözyaşlarıydı! Nasıl mücadele etmem, nasıl onları savunmam. Eşimle birlikte nöbetteyiz, vazgeçmeyeceğiz. Bu vatan savunmasıdır.

Selvin Öncel (68 yaşında)

Burada yapılanın adı tam anlamıyla katliam. Bu bizim sonumuz. Yaşam hakkımız elimizden alınıyor. Var olma savaşı veriyoruz. Başından beri buradayım. Yıllardır engellerle de karşılaşıyoruz ama mücadeleye devam ediyoruz. Ne olacaksa olsun. Burası bizim toprağımız, kentimiz, köyümüz. Ama bizi buraya almıyorlar bile. Çalışmalar başlarken de almadılar. Buna ne hakları var! Bu çalışma Çanakkale halkının izni ve bilgisi olmadan yapılan yapılıyor. Sonuna kadar mücadeleye devam!

Burak Çiftçi (34 yaşında)

Çanakkale merkezden geliyorum mücadele için. Nöbetimizin adı su ve vicdan. Burada vicdan kelimesi çok önemli. Görünen görüntü vicdanları sızlatıyor. Sızlanmayana da insan demek mümkün değil. Burada nöbetteyiz ama kimseye gidip derdimizi bile anlatamıyoruz. Çünkü yetkili bulamıyoruz. Burası en ilginç kısmı. Ama biz buradayız, çünkü burası bizim. Mücadelemiz sürecek. Belki de maden faaliyeti durdurulana dek mücadele edeceğiz. Çadırlarımızı da kurduk. Anayasa’da var olan bir hakkımızı savunuyoruz; su ve yaşam hakkı. Kazdağları hepimizin, başka Kazdağları yok. Buradaki oksijen üretiminin dünyanın geneline katkısı var. Yetkililer ‘Orası Kazdağları değil’ diyor. Ben buradan yetkililere soruyorum, ‘Burası Kazdağları değilse bile bu size izin verme hakkı verir mi? Burası adı olmayan bir doğal ortam olduğu için mi yok olmasına izin verdiniz?’Kazdağları olmasına gerek var mı? Doğa, ekosistem bir bütündür. Kazdağları’nı sadece milli park sınırıyla çizemezsiniz. Burası Kazdağı ekosisteminin içinde yer alan bir bölge. Umarız yanlıştan bir an önce dönülür.