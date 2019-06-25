27 C
Istanbul
25.06.2019
Anasayfa GÜNCEL KESK Denizli şubesi: Gezi tekrar yargılanmaya çalışılıyor

KESK Denizli şubesi: Gezi tekrar yargılanmaya çalışılıyor

birgun.net birgun.net

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Denizli Şube üyeleri, dün Silivri’de görülen ve 16 kişinin “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” iddiasıyla yargılandığı Gezi Direnişi davasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Candoğan Meydanı’nda düzenlenen kitlesel basın açıklamasında konuşan KESK Denizli dönem sözcüsü Mehmet Dede, “Karalama, itibarsızlaştırma, kriminalize etme AKP iktidarında muhalefeti ve toplumsal olayları etkisizleştirme, bastırma ve cezalandırma temel yöntemler olarak kullanılagelmiştir” diyerek şunları söyledi:

“Gezi direnişi ve sonrasında bu kirli yöntemlerin hepsi devreye sokulmuş, AKP ’nin kutuplaştırıcı, her şeyi metalaştıran, saldırgan neo-liberal politikalarına toplumsal bir tepki olarak ortaya çıkan Gezi eylemleri, dış mihraklara bağlanmaya çalışılmış, o bilindik söylem seferber edilmiştir. Gezi direnişinin parçası olan herkes AKP iktidarının hedefi haline gelmiştir.”

Gezi’nin yeniden yargılanmaya çalışıldığını söyleyen Mehmet Dede, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Silivri’de başlayan duruşma Gezi’nin de talepleri olan barış, demokrasi, özgürlük, eşitlik, doğa ve yaşam tarzlarımıza müdahale edilmemesi gibi taleplerimize karşı iktidarın bu taleplerimizi kriminalize etme girişimidir. Gezi Direnişi hukuka ve gerçeğe aykırı bir iddianameyle karalanmaya, temel hak talepleri suç unsuru gibi gösterilmeye, barışçıl direniş tarihsel ve meşru gerçeklik çarpıtılmaya ve Gezi yeniden yargılanmaya çalışılıyor.

Bizler kamu emekçileri olarak eşitliğin, özgürlüğün, barışın, laikliğin, dayanışmanın imkânsız bir ütopya olmadığını gösteren Gezi direnişinin ışığında sömürüsüz, savaşsız, eşit, özgür bir gelecek için mücadeleyi sürdüreceğiz.”

İlginizi çekebilir:  Gezi davasının ikinci duruşması başladı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,900AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Kazım Koyuncu Hopa’da anılıyor

birgun.net -
Sanatçı Kazım Koyuncu, aramızdan ayrılışının 14. yıl dönümünde Hopa sokaklarında anılıyor.
Devamını Oku

KESK Denizli şubesi: Gezi tekrar yargılanmaya çalışılıyor

birgun.net -
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Denizli Şube üyeleri, dün Silivri'de görülen ve...
Devamını Oku

Erdoğan: Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum

birgun.net -
AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasına ezici...
Devamını Oku

Tarihi Narmanlı Han’da kozmetik zinciri

birgun.net -
Yapılan restorasyonla tartışma konusu olan Tarihi Narmanlı Han'a kozmetik dükkanı tabelası asıldı.
Devamını Oku

YSK’den Erdoğan’ın diploması için yapılan başvuruya ret

birgun.net -
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasının iptali için YSK'ya...
Devamını Oku

Meteorolojiden İstanbul uyarısı: Sıcaklık ve nem artacak

birgun.net -
İstanbul ve çevresinde mevsim normallerinin üzerinde yüksek sıcaklık ve nem oranında artış...
Devamını Oku

İzmir’e yeni metro hattı geliyor

BİRGÜN İZMİR -
Buca metrosu ile birlikte İzmir'in kent içi ulaşımına soluk aldıracak proje için...
Devamını Oku

TSK’den ‘Anıtkabir’ uyarısı

birgun.net -
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabının bulunmadığı bildirildi.
Devamını Oku

Trabzonspor’dan Ekrem İmamoğlu’na tebrik

birgun.net -
Trabzonspor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini rekor oy oranı ile kazanan...
Devamını Oku

4 ildeki bazı alanlar ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

birgun.net -
İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki doğal sit alanı kapsamına...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi