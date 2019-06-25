KESK Denizli şubesi: Gezi tekrar yargılanmaya çalışılıyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Denizli Şube üyeleri, dün Silivri’de görülen ve 16 kişinin “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” iddiasıyla yargılandığı Gezi Direnişi davasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Candoğan Meydanı’nda düzenlenen kitlesel basın açıklamasında konuşan KESK Denizli dönem sözcüsü Mehmet Dede, “Karalama, itibarsızlaştırma, kriminalize etme AKP iktidarında muhalefeti ve toplumsal olayları etkisizleştirme, bastırma ve cezalandırma temel yöntemler olarak kullanılagelmiştir” diyerek şunları söyledi:

“Gezi direnişi ve sonrasında bu kirli yöntemlerin hepsi devreye sokulmuş, AKP ’nin kutuplaştırıcı, her şeyi metalaştıran, saldırgan neo-liberal politikalarına toplumsal bir tepki olarak ortaya çıkan Gezi eylemleri, dış mihraklara bağlanmaya çalışılmış, o bilindik söylem seferber edilmiştir. Gezi direnişinin parçası olan herkes AKP iktidarının hedefi haline gelmiştir.”

Gezi’nin yeniden yargılanmaya çalışıldığını söyleyen Mehmet Dede, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Silivri’de başlayan duruşma Gezi’nin de talepleri olan barış, demokrasi, özgürlük, eşitlik, doğa ve yaşam tarzlarımıza müdahale edilmemesi gibi taleplerimize karşı iktidarın bu taleplerimizi kriminalize etme girişimidir. Gezi Direnişi hukuka ve gerçeğe aykırı bir iddianameyle karalanmaya, temel hak talepleri suç unsuru gibi gösterilmeye, barışçıl direniş tarihsel ve meşru gerçeklik çarpıtılmaya ve Gezi yeniden yargılanmaya çalışılıyor.

Bizler kamu emekçileri olarak eşitliğin, özgürlüğün, barışın, laikliğin, dayanışmanın imkânsız bir ütopya olmadığını gösteren Gezi direnişinin ışığında sömürüsüz, savaşsız, eşit, özgür bir gelecek için mücadeleyi sürdüreceğiz.”