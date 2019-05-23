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23.05.2019
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KESK ‘güvenceli gelecek’ için yarın Bakanlığa yürüyor

KESK Eş Genel Başkanı Gezen, tüm emekçileri ‘güvenceli gelecek’ talebiyle yarın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yapılacak eyleme çağırdı

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), “Güvenceli gelecek” talebiyle yarın Ankara’daki TRT Arı Stüdyosu’ndan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önüne yürüyecek.

Nisan ayında “Güvencesizliğe son, Güvenceli İş, Güvenli Gelecek Haktır” kampanyası düzenleyen KESK, Bakanlık önünde yapacağı eylem ile kampanyayı sonlandıracak.

AKP GÜVENCESİZLEŞTİRDİ

Eyleme ilişkin BirGün’e konuşan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, eyleme katılım çağrısı yaptı.

AKP hükümetinin uygulamalarının kamu emekçilerini her geçen gün daha da fazla güvencesizleştirdiğinin altını çizen Gezen şunları söyledi:

Aysun Gezen

“İş güvencesinin ortadan kaldırılması ile esnek, güvencesiz istihdam biçimleri hâkim kılındı. KHK’larla bir gecede on binlerce kamu emekçisi sorgusuz, somut delil olmaksızın, masumiyet karinesi çiğnenerek işten atıldı. Kamuya alımlarda özellikle sözleşmeli, ücretli, vekil gibi sıfatlarla güvencesiz istihdam biçimleri yaygınlaştı. Kadrolu alımlar neredeyse durdu. Asli kamusal hizmetler taşeronlaştırıldı. Göreve atama ve yükselmede torpil ve kayırmanın önü açılarak mülakat, güvenlik soruşturması, arşiv kaydı araştırması gibi uygulamalarla sonraki nesillerin bile hayatını etkileyecek kararlara imza atıldı.”

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EYLEME ÇAĞRI

Güvenceli iş talebinin hayati bir önemi olduğunu belirten Gezen, “Bizler geleceğimizi de çocuklarımızın geleceğini de kazanmak istiyoruz. Geleceğimiz hakkında söz sahibi olmak istiyoruz” dedi.

Gezen, güvenceli iş ve güvenli gelecek talebinin “Adil gelir garantisi, insanca yaşanacak ücret, sosyal güvenlik güvencesi, istihdam güvencesi, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını” da içerdiğini belirtti. “Haklarımızı sonuna kadar savunacağız” diyen Gezen, tüm emekçileri eyleme ve birlikte mücadeleye davet etti.

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