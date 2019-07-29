KESK: Haklarımız için omuz omuza verelim

BERKAY SAĞOL

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesi, talepleri için dört ayrı koldan Ankara’ya yürüyecek. “İnsanca Yaşam İçin Alanlardayız” diyen KESK İzmir Şubeler Platformu, Konak’ta KESK heyetini karşılayarak basın açıklaması düzenledi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay’ın da katıldığı açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik okudu. Bozgeyik bugüne kadar Toplu İş Sözleşmesi adı altında yapılan mutabakatların kaybedeninin kamu emekçileri ve emeklilerinin olduğunu dile getirdi. Bozgeyik, “Bugün geldiğimiz noktada, temel hiçbir sorunumuzu çözmeyen mevcut ‘toplu sözleşme’ sisteminin bir kez değil, iki kez değil, üç kez değil, tam dört kez iflas ettiği çok daha net olarak görülmektedir. Grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme talebimiz bu dönemde temel talebimiz olmaya devam edecektir” dedi.

Tüm kamu emekçilerine ve emeklilerine çağrıda bulunan Bozgeyik, “Biliyoruz, birilerinin ‘yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ sözleri hepinizin kâbusu oluyor. Ancak bu endişelerden kurtulmak, yıllardır süren bu kâbussan uyanmak sizin, bizim, hepimizin elinde. Yeter ki hangi sendikanın üyesi olursak olalım hep birlikte haklarımız için omuz omuza verelim. Kapılar ardında, masalarda değil, işyerlerinden sizlerden topladığımız taleplerle hazırladığımız teklif hepinize ‘İnsanca Yaşam, Güvenceli İş Ve Güvenli Gelecek’ teklifidir. Gelin teklifimize hep beraber sahip çıkalım” diye konuştu.

TALEP EN DÜŞÜK 4 BİN 22 LİRA

KESK’in Toplu İş Sözleşmesi teklifinde, eş yardımının 478 liraya çıkarılmasını ve her bir çocuk için 500 lira ödenmesi, tüm kamu çalışanları için yıllık 2 bin lira yakacak yardımı talepleri bulunuyor. 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı bulunan teklifte ayrıca tüm kamu personeline Türkiye genelinde toplu ulaşım araçlarında geçerli aylık abonman kartı verilmesi, yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye ödenmesi, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, zorunlu BES kesintisinin kaldırılması, kadın çalışanların 20, erkek çalışanların 25 hizmet yılını tamamladıklarında talep etmeleri halinde emekliliğe hak kazanması maddeleri yer alıyor.