KESK İzmir: İntihar ve ölümlerin sorumlusu AKP iktidarıdır

Berkay Sağol

İzmir’de KHK’ler ile ihraç edilen kamu çalışanlarının yaklaşık 2 yıl önce başlattıkları oturma eylemi, 108’nci haftasını geride bıraktı. Platform adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, barışı ve hakikati savunmalarından rahatsız olunduğunu belirterek, “Bu KHK zulmünün üstünden çok bayram geçti, her nedense kimsenin aklına gelmedik. Birkaç bayramdır işsizdik, bu bayrama da işsiz girdik.” dedi.

“YARGI REFORMUNA KİMİ İNANDIRACAKSINIZ”

“Bugünlerde yargı reformu yapacaklarını anlatıyorlar bu söyleminize kimi inandıracaksınız?” diyen Kılıç, “33 aydır hukuku yok sayarak elimizden işimizi aldılar, pasaportlarımıza el koydular, seçme ve seçilme hakkımızı gasp ettiler. Siyasallaştırdığınız yargı ile hukuksuzlukta dünya lideri oldunuz. 150 bine yakın insanı çıkardığını KHK’lerle ihraç etmeniz üzerinden 1011 gün geçti. Nerede kaldı hukukunuz?” şeklinde konuştu.

Tüm intiharların ve ölümlerin sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu belirten Kılıç, “Arefe gününde ataması yapılmayan matematik öğretmeni Merve intihar ederek yaşamına son verdi. Bu intiharında önceki intiharlar ve ölümlerin de sorumlusu AKP iktidarıdır” dedi.

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“HÜKÜMETİNİZDEKİ YETKİLİLER İSTİFA ETMELİDİR”

15 Temmuz’un sorumluları, dünyanın dört bir yanında örgütlenmesine katkı sunan, olanak sağlayan ve hükümetlerde bakanlık düzeyinde temsil ettirenlerdir diyen Kılıç, “Buralarda sorumluluğu bulunan her kim varsa bunlar ihraç edilmeli ya da hükümetinizdeki yetkililer istifa etmelidir. Arkadaşlarımız ise FETÖ ve diğer cemaatler karşısındaki mücadeleleri ile ihraç değil ödüllendirilmelidir” ifadelerini kullandı.