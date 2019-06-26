KESK İzmir: KHK’ler gidecek, biz geri döneceğiz

BERKAY SAĞOL

İzmir’de KHK’ler ile ihraç edilen kamu çalışanlarının yaklaşık 2 yıl önce başlattıkları oturma eylemi, 111’nci haftasını geride bıraktı. Bugün saat 18.30’da Karşıyaka iskele karşısında buluşan kamu çalışanları oturma eylemi gerçekleştirdi. KESK İzmir Şubeler Platformu ve Eğitim Sen İzmir adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, “Halkın iradesi İstanbul’da adaletii sağladı. Şimdi sırada hukuksuz ihraç edilen arkadaşlarımız için güçlerimizi birleştirerek adaleti kazanmak var” dedi.

“MUTLAKA KAZANACAĞIZ”

34 aydır meydanda olduklarını ve haklarını aradıklarını belirten Kılıç, “Onlarca yılımızı vererek bin bir emekle elde ettiğimiz işimizi geri almak için mücadele ediyoruz. Hukukun hiçbir normu uygulanmadan, hiçbir yasal süreç işletilmeden her birimiz için saniyelik kararlar vererek gece yarısı KHK’leri ile gasp ettikleri işimizi geri almak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Birlikte dayanışmayı ve mücadeleyi büyütürsek mutlaka kazanacağız. Dünden bugüne sürdürdüğümüz çocuklarımıza onurlu bir gelecek, aydınlık bir ülke bırakma mücadelemiz arkadaşlarımız işlerine geri dönene kadar sürecektir. Zulmünüz bitecek, İstanbul’da ki adaletsizlik gibi KHK’ler de gidecek! biz kazanacağız ve geri döneceğiz” şeklinde konuştu.