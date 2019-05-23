18.5 C
Istanbul
24.05.2019
Anasayfa GÜNCEL KESK İzmir Şubeler Platformu: İşimize özgürlüğümüze ve hakikatlere sahip çıkmak için birleşeceğiz

KESK İzmir Şubeler Platformu: İşimize özgürlüğümüze ve hakikatlere sahip çıkmak için birleşeceğiz

İzmir’de KHK’ler ile ihraç edilen kamu çalışanlarının yaklaşık 2 yıl önce başlattıkları oturma eylemi, 106’ncı haftasını geride bıraktı.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

AYCAN KARADAĞ

KESK İzmir Şubeler Platformu üyeleri, KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin göreve iadesi talebiyle önceki gün Karşıyaka İskele önünde 106’ncı kez bir araya geldi. Eyleme İzmir Emek ve Demokrasi Platformu ile siyasi parti, sendika, dernek ve oda temsilcileri katıldı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, 24 Mayısta KHK’lere, ihraçlara, Güvencesizliğe karşı haklarımıza birlikte sahip çıkmak için Çalışma Bakanlığı önünde olacaklarını ifade ederek, “Her şeyi daha güzel yaşamak için, işimize özgürlüğümüze ve hakikatlere sahip çıkmak için birleşeceğiz güç olacağız ve mücadele ederek kazanacağız” şeklinde konuştu.

İŞİMİZİ GERİ ALMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Yapılan açıklama şu şekilde:

995 gündür bu meydanda hak arıyoruz, adalet arıyoruz. Onlarca yılımızı vererek bin bir emekle elde ettiğimiz işimizi geri almak için mücadele ediyoruz.  Hukukun hiçbir normu uygulanmadan, hiçbir yasal süreç işletilmeden her birimiz için saniyelik kararlar vererek gece yarısı KHK’leri ile gasp ettikleri işimizi geri almak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Her birimizin ihraç kararını verirken saniyelik zaman dilimlerinin işletildiği, gece yarısı mesailerinin yapıldığını gördük ve yaşadık. Ancak ihraç kararlarımızın üzerinden 2 yıl 9 ay geçmesine rağmen hala dosyalarımızın incelenmemesi hukuksuzluğun tekrar tekrar bize yaşatılmasıdır.

EYÜP CABBAR’IN ÖLÜMÜNDEN SORUMLULAR

5 gün önce 17 Mayıs 2019 Cuma günü Gaziemir Şehit Uğur Palancı Ora Okulunda öğretmenlik mesleğini sürdürürken KHK zulmüne uğrayan 4 çocuklu Eyüp Cabbar yaşadığı travmaya ve hukuksuzluğa kalbi dayanamayarak yaşamını yitirmiştir. Arkadaşımızın ailesine meslektaşlarına başsağlığı diliyor acısını paylaşıyoruz. KHK hukuksuzluğuna imza atarak bu hukuksuzlukta ısrar edenler Eyüp Cabbar’ın ölümünden de önceki arkadaşlarımızın benzer ölümlerinden de sorumludurlar.

24 MAYISTA ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE OLACAĞIZ

Bu gerçekleşinceye ve hukuksuz ihraç edilen tüm arkadaşlarımız görevlerine iade edilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede KESK olarak 24 Mayısta  KHK’lere, ihraçlara, Güvencesizliğe karşı haklarımıza birlikte sahip çıkmak için Çalışma Bakanlığı önünde olacağız. Bizlere yaşatılan bu zulmü görmeyen gözlere duymayan kulaklara bir de hep birlikte orada haykıracağız. Mücadelemizi her boyutta sürdüreceğiz. Yine kendisini yargı üstü gören, anayasa ve yasalara aykırı hareket eden Komisyon üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Her şeyi daha güzel yaşamak için, işimize özgürlüğümüze ve hakikatlere sahip çıkmak için birleşeceğiz güç olacağız ve mücadele ederek kazanacağız.

İlginizi çekebilir:  Bayraklı’da tasarruf zamanı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

9,965AbonelerAbone
- Reklam -

SON HABERLER

Bahanesi yok!

BARIŞ İNCE -
Geçen akşam Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimin iptal gerekçesini uydurduğu 200 sayfalık,...
Devamını Oku

Bu bir gerekçe değildir!

İLHAN CİHANER -
Ressam Rene Magritte, oldukça “gerçek” görünen bir pipo resmi çizer ve altına...
Devamını Oku

Vatandaşın dövize talebi artıyor

Yalçın Karatepe -
BDDK aldığı bir kararla döviz alım işlemlerine vade kısıtı getirdi. 100 bin...
Devamını Oku

Usu Qaraz’ın veya hepimizin hikâyesi

HÜSEYİN AYGÜN -
Usu Qaraz iki metre boyundaydı, konuştuğunda gök gürlüyordu, tek kelime Türkçe bilmiyordu,...
Devamını Oku

Çünkü çürüdüler…

GÖZDE BEDELOĞLU -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, kendinden önce aynı koltuğa oturmuş AKP’li...
Devamını Oku

Ortaöğretim Tasarımı ve gerçekler

ÜNAL ÖZMEN -
Ortaöğretimi düzenleme projesi nasıl oldu da matematik var mı yok mu tartışmasına...
Devamını Oku

Sevgili Füsun Üstel,

MERYEM KORAY -
2010’dan bu yana yazıyorum BirGün’de ve bu köşeyi kamu alanı olarak gördüğümden...
Devamını Oku

İşçiye ara dinlenmesi vermek yasal zorunluluktur

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
SORU: Özel bir şirkette 08.30-17.00 arası hizmet vermekteyiz. Yarım saat yemek paydosu...
Devamını Oku

Sözcükler hain, en tanıdık olanı bile!

RAHMİ ÖĞDÜL -
Sadece kurumların içini boşaltmakla kalmadılar, dili de çökerttiler, dilden geriye enkaz kaldı....
Devamını Oku

Yöresel bir figür: Fatih Terim

MÜSLÜM GÜLHAN -
“…Öğrenci dergisinin kapağı için tasarladığı amblemin kulübün resmi logosu haline gelmesi ve...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi