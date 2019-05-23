KESK İzmir Şubeler Platformu: İşimize özgürlüğümüze ve hakikatlere sahip çıkmak için birleşeceğiz

AYCAN KARADAĞ

KESK İzmir Şubeler Platformu üyeleri, KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin göreve iadesi talebiyle önceki gün Karşıyaka İskele önünde 106’ncı kez bir araya geldi. Eyleme İzmir Emek ve Demokrasi Platformu ile siyasi parti, sendika, dernek ve oda temsilcileri katıldı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, 24 Mayısta KHK’lere, ihraçlara, Güvencesizliğe karşı haklarımıza birlikte sahip çıkmak için Çalışma Bakanlığı önünde olacaklarını ifade ederek, “Her şeyi daha güzel yaşamak için, işimize özgürlüğümüze ve hakikatlere sahip çıkmak için birleşeceğiz güç olacağız ve mücadele ederek kazanacağız” şeklinde konuştu.

İŞİMİZİ GERİ ALMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Yapılan açıklama şu şekilde:

995 gündür bu meydanda hak arıyoruz, adalet arıyoruz. Onlarca yılımızı vererek bin bir emekle elde ettiğimiz işimizi geri almak için mücadele ediyoruz. Hukukun hiçbir normu uygulanmadan, hiçbir yasal süreç işletilmeden her birimiz için saniyelik kararlar vererek gece yarısı KHK’leri ile gasp ettikleri işimizi geri almak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Her birimizin ihraç kararını verirken saniyelik zaman dilimlerinin işletildiği, gece yarısı mesailerinin yapıldığını gördük ve yaşadık. Ancak ihraç kararlarımızın üzerinden 2 yıl 9 ay geçmesine rağmen hala dosyalarımızın incelenmemesi hukuksuzluğun tekrar tekrar bize yaşatılmasıdır.

EYÜP CABBAR’IN ÖLÜMÜNDEN SORUMLULAR

5 gün önce 17 Mayıs 2019 Cuma günü Gaziemir Şehit Uğur Palancı Ora Okulunda öğretmenlik mesleğini sürdürürken KHK zulmüne uğrayan 4 çocuklu Eyüp Cabbar yaşadığı travmaya ve hukuksuzluğa kalbi dayanamayarak yaşamını yitirmiştir. Arkadaşımızın ailesine meslektaşlarına başsağlığı diliyor acısını paylaşıyoruz. KHK hukuksuzluğuna imza atarak bu hukuksuzlukta ısrar edenler Eyüp Cabbar’ın ölümünden de önceki arkadaşlarımızın benzer ölümlerinden de sorumludurlar.

24 MAYISTA ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE OLACAĞIZ

Bu gerçekleşinceye ve hukuksuz ihraç edilen tüm arkadaşlarımız görevlerine iade edilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede KESK olarak 24 Mayısta KHK’lere, ihraçlara, Güvencesizliğe karşı haklarımıza birlikte sahip çıkmak için Çalışma Bakanlığı önünde olacağız. Bizlere yaşatılan bu zulmü görmeyen gözlere duymayan kulaklara bir de hep birlikte orada haykıracağız. Mücadelemizi her boyutta sürdüreceğiz. Yine kendisini yargı üstü gören, anayasa ve yasalara aykırı hareket eden Komisyon üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Her şeyi daha güzel yaşamak için, işimize özgürlüğümüze ve hakikatlere sahip çıkmak için birleşeceğiz güç olacağız ve mücadele ederek kazanacağız.