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08.07.2019
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KESK: “İktidarın ODTÜ alerjisi devam ediyor”

birgun.net birgun.net

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna karşı direniş bugün 55. gününe girdi. KESK tarafından yapılan basın açıklamasında “İktidarın ODTÜ alerjisi ve öğrenci nefreti devam ediyor,” dendi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ODTÜ’de başlatılmaya çalışılan ruhsatsız inşaatın durdurulmasını ve polis ablukasının kaldırılmasını talep etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Öncelikle ODTÜ’nün kendi bünyesinde işleyen bir yurt müdürlüğü olmasına rağmen KYK aracılığıyla yurt yapmaya kalkışmak, üstelik o yurdun idaresini söz konusu kuruma bırakmak üniversite özerkliğine tamamen aykırıdır. Öte yandan ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi daha iki gün önce yurt sorununun öğrenci, öğretim üyesi, çalışan ve mezunları ile ODTÜ’lüler tarafından çözüleceğini, öğrencilerin ihtiyacı olan yurdun da kendileri tarafından yapılacağını açıklamıştır,”.

‘Öğrencilerin yanındayız’

Projenin, ODTÜ’nün geleceğine ipotek koymayı hedeflediği ifade edilen açıklamada, KESK’in öğrencilerin yanında olduğu vurgulandı:

“KESK olarak üniversitesine, doğasına sahip çıkan ODTÜ öğrencilerinin yanındayız. ODTÜ’deki polis ablukasına son verilmeli, gözaltına alınan öğrenciler derhal serbest bırakılmalıdır.

Rektörlükle KYK arasındaki protokol bir an önce iptal edilmeli, ağaçları katlederek ODTÜ’ye KYK yurdu yapılmasından vazgeçilmelidir.
ODTÜ’nün bütünlüğünü bozacak her türlü girişimden uzak durulmalı, üniversitenin ihtiyaçlarında öğrencisinden öğretim üyesine, çalışanından mezununa tüm bileşenlerin görüşleri esas alınmalıdır,”.

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