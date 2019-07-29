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29.07.2019
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KESK, Toplu iş Sözleşmesi için 4 koldan Ankara’ya yürüyor

KESK Muğla Şubesi, 5 milyon kamu emekçisini ilgilendiren TİS sözleşmesi için Ankara’ya yola çıktı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesi, talepleri için dört ayrı koldan Ankara’ya yürüyecek.

KESK Muğla Şubesi, bugün saat 10.00’da Sınırsızlık Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirerek Ankara’ya doğru yola çıktı. Basın açıklamasına KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, TMMOB Muğla İKK Sözcüsü Görkem Acar, Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan ve CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu katıldı. Taleplerinin 5 ana başlıkta toplandığını belirten KESK üyeleri, “Halktan yana bir kamu hizmeti, güvenceli istihdam, güvenli gelecek, demokratik adil bir çalışma yaşamı, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, gerçek bir toplu pazarlık hakkı” istediklerini belirttiler.

Hatırlanacağı üzere KESK yaklaşık 5 milyon kamu emekçisini ilgilendiren TİS için çağrıda bulunmuştu. Yapılan çağrıda, “4 defa kurulan masadan yandaş konfederasyon ve hükümetin işbirliği sonucu insanca yaşamaya yetecek bir ücretten, güvencesiz istihdama son verilmesine, gelir vergisi ve ek gösterge adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasından ek ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılmasına kadar hiçbir temel sorunumuz çözülmemiştir” ifadelerine yer verilmişti.

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