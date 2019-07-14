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15.07.2019
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KESK, toplu sözleşme masasında taleplerini sıralayacak

birgun.net birgun.net

2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda başlayacak. Konfederasyonlar ve yetkili sendikalar taleplerini en son 24 Temmuz’ta Bakanlığa iletecek.

Yaklaşık 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmesi ile ilgili açıklama yapan Haber-Sen MYK Üyesi İbrahim Damatoğlu, “Temmuzda memur maaşlarına yüzde 5 zam ve yaklaşık yüzde 1 enflasyon farkı vermek memurun açlığa terk edilmesi anlamı taşımaktadır. Kamu emekçileri sesini yükseltmelidir” dedi.

EKONOMİK KAYIP KARŞILANMALI

Damatoğlu, toplu sözleşme masasında KESK’in ekonomik kayıpların karşılanmasını, temel ücretin artırılmasını, iş güvencesine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasını, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, işe alımlarda mülakatın kaldırılmasını, güvenlik soruşturmalarına son verilmesini talep edeceğini belirtti.

YANDAŞ SENDİKAYI TEŞHİR EDECEĞİZ

Damatoğlu, toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kamu emekçilerini toplu sözleşme masasında satan, kendine verilen yasal süreyi bile beklemeksizin hiç bir sorunu diğer konfederasyonlarla görüşmeden imza atmaya hevesli bu yandaş sarı sendika her zamanki gibi yine milyonlarca kamu emekçisini o masada yarı yolda bırakıp satacaktır. KESK olarak tabi ki buna şaşırmayacağız. İktidarın payandası olan bu oluşumun aklımızla dalga geçmelerini bizler çok net biliyoruz ve tüm kamu emekçileri adına sosyal, ekonomik ve demokratik haklarımızın savunulması için mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz. Bu tip yandaş sarı sendikaların manipülasyonlarını yılmadan kamu emekçilerine ve tüm kamuoyuna teşhir edeceğiz.

KESK, her zaman olduğu gibi sorumluluk bilinciyle ve mücadele coşkusuyla tüm kamu emekçilerinin emniyet sigortası olmaya devam edecektir.”

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