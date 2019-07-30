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31.07.2019
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KESK toplu sözleşme öncesi Ankara yolunda

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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, 1 Ağustos’ta başlayacak toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri öncesinde, Ankara’ya gitmek üzere İzmir’den yola çıktı.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyon memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği beşinci dönem toplu sözleşme süreci, 1 Ağustos’ta başlayacak.

Görüşmeler öncesinde dün akşam Konak’ta bir araya gelen KESK üyeleri, taleplerini dile getirdi. Bugün de KESK üyesi bir grup, İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde toplandı. KESK Yürüyüş Kolu, toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri öncesinde, Ankara’ya gitmek üzere minibüsle yola çıktı.

Grup, Manisa’da diğer KESK üyeleri ile buluşarak yolculuklarını sürdürecek. 1 Ağustos’ta Ankara’ya varacak olan Türkiye’nin dört bir yanından gelen KESK üyeleri, burada taleplerini dile getirecek.

KESK: Haklarımız için omuz omuza verelim

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