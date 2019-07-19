KESK üyelerinden emekçilerin hakları için birlikte mücadele çağrısı

2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2019 Perşembe günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda başlayacak. Konfederasyonlar ve yetkili sendikalar taleplerini en son 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü Bakanlığa iletecek.

Yaklaşık 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmesi öncesinde KESK’in tüm ülke genelinde aldığı TİS çalışmaları kapsamında Zonguldak’ta ‘KESK TİS’ masası kurdu.

KESK Zonguldak Şubeler Platformu üyeleri kamu çalışanlarına ve Zonguldak halkına KESK’in, TİS taleplerinin olduğu bildirileri dağıttı. Zonguldak’ta sendikal çalışmada bulunan Haber-Sen MYK üyeleri İbrahim Damatoğlu ve Yaşar Polat da KESK TİS Masası etkinliğine katıldı.

Zonguldak KESK Şubeler Platformu yaşanan ekonomik krizin faturasının emekçilere çıkarılmak istendiği, sendikal hak ve özgürlüklerin yok edilmeye çalışıldığını belirtti.

Liyakat yerine yandaşlığın öne çıkarıldığı bir dönemde başta tabandan gelen kamu emekçilerinin talepleri olmak üzere iş güvencesinin sağlanması gerektiği belirten KESK üyeleri, şu talepleri sıraladı:

>> Ekonomik kayıpların giderilsin,

>> Haksız hukuksuz bir şekilde mesleklerinden çıkartılanların işe iade edilsin

>> Temel ücretler artırılsın

>> 3600 ek gösterge çıkarılsın

>> Zorunlu BES uygulamasına, vergi dilimi adaletsizliğine, EYT haksızlığına son verilsin

KESK üyeleri açıklamasında; ekonomik, sosyal ve hukuksal haklar için Zonguldak’ta kamu çalışanlarını ve halkı bilgilendirip birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Kamu çalışanlarını temsil eden yetkili sendika Memur-Sen, geçen sözleşmede 2018 yılı için % 3,5+4, 2019 yılı için % 4+5 zamma imza atmış ve bu rakamlar kamu çalışanlarının tepkisini çekmişti.